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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Erkenci eriğin hasadına başlandı

MERSİN - Erkenci eriğin hasadına başlandı

- Erkenci yetişen eriklerin dalındaki görüntüsü - Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin’in konuşması ve bilgi vermesi - Üretici ile oda başkanının birlikte görüntüsü - Erik üreticisi Murat Topkara’nın konuşması - Yetişen eriklerden genel görüntü - Örtü altı seradan dış görüntüMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'nde örtü altı serada yetiştirilen eriğin hasadına başlandı.Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere, ilçede yetiştirilen eriğin kalite olarak iyi olduğunu söyledi.

Güzel bir sezon geçirmek istediklerini aktaran Şahin, "Sezonun ilk eriğini üreticimiz Murat Topkara yetiştirdi. Oda olarak biz de üreticimizi tebrik ediyoruz. Sembolik olarak 200 gramlık kasesini 200 liradan satın alıyoruz. Temennimiz daha yüksek fiyata satılması." diye konuştu.
Şahin, alternatif ürün olarak yetiştirilen eriğin katma değerinin yüksek olduğunu belirterek, çiftçilere bu ürünü yetiştirmeleri çağrısında bulundu.Murat Topkara ise yeni sezonda ilk ürünü alan üretici olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.
Geçen sezon erik üretiminden iyi gelir elde ettiğini vurgulayan Topkara, "Bu sezon geçen yılın üzerinde ürün hasat etmeyi bekliyoruz. Erkenci erik üretiminin geliri limon yetiştiriciliğinden daha fazla." ifadesini kullandı.

Asad 

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