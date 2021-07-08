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MERSİN - Ejder meyvesi hasadı başladı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Ejder meyvesi hasadı başladı

MERSİN - Ejder meyvesi hasadı başladı

- Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin ile üretici Zeki Akyar'ın sera içinde incelemelerde bulunması - Serada yetiştirilen ejder meyvesinden görüntü - Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin’in konuşması - Üretici Zeki Akyar’ın konuşması - Yeni sezonun ilk hasadının yapılması - Ejder meyvesinin kesilerek yemeye hazır hale getirilmesi Mersin 'de ejder meyvesi hasadı başladıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan ejder meyvesinin tanesi 90 liradan alıcı buluyor.Doğu Akdeniz'in önemli yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Erdemli'de, limon ve domatese alternatif ürün olarak yetiştirilen ejder meyvesinde hasat başladı.
Yurt dışında "Dragon Fruit", Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, üreticiler tarafından özenle toplanıyor.Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, çiftçi Zeki Akyar'ın bahçesindeki hasat etkinliğinde, talebin hızla arttığı ejder meyvesinde üretim alanının son 10 yılda 100 dekarı geçtiğini söyledi.

İlçede üretimin de 500 tona yaklaştığını belirten Şahin, "Ejder meyvesi üretimi sırasında kesinlikle kimyasal madde kullanılmıyor. Tozlanmasını da bitki kendisi yapıyor. İçi kırmızı olan ejder meyvesinin aroması daha çok kivi, muz, ananas ve armudu, içi beyaz olan meyvenin aroması ise dağ armudu ve kiviyi andırıyor. Böyle bir ürünü çiftçilere örnek olarak diken üreticimizi tebrik ediyor, bu ürünü tüm çiftçilerimize alternatif ürün olarak tavsiye ediyoruz." dedi.
Üretici Akyar da "Tanesini 90 liradan İstanbul'a gönderdim. Bir dekar alandan yaklaşık 250 bin lira gelir elde ettim. Rusya, Katar ve Dubai'ye de ürün gönderiyorum. Talep fazla olduğu için yetiştiremiyorum. Ürünü, tüm çiftçilerimize öneriyorum." diye konuştu.

Asad Kimya Kimyasal Madde 

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