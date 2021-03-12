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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin'den Irak’a ihraç edilen baklada hasat sona erdi

Mersin'den Irak’a ihraç edilen baklada hasat sona erdi

Tarlada bakla hasat eden işçilerden detay görüntü

Asad Gesi 

-Dalında bakladan genel görüntü
-Bakla çuvalı taşıyan işçiden görüntü
-Bakla toplayanlardan ve tarladan görüntü
-Toplanan baklaların sandığa koyulurken görüntüsü
-Röportaj
-Atayurt halinde bakla paketi yapan işçilerden görüntü
-Toplanan baklaların dökülmesi
-Bakladan görüntü

( MERSİN -ÖZEL)- Bu yıl üretilen 6 bin ton baklanın yaklaşık yarısının Irak'a ihraç edildiği, kalan kısmının ise iç piyasada tüketildiği belirtildi MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde Irak'a ihraç edilen baklanın hasadında sona gelindi.Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer yaptığı açıklamada, bakla sezonunun sona erdiğini, şu anda üreticiden kilosunun 3 liradan alındığını kaydetti.
İlk hasatta ihraç edilen baklanın özel olarak paketlendiğini belirten Türer, bakla fiyatının iyi olmasının ise üreticiyi sevindirdiğini belirtti.
Bu yıl 4 bin dönüm araziden 6 bin ton bakla hasat edildiğini vurgulayan Türer, bunun yarısının Irak'a ihraç edildiğini, kalan kısmının ise iç piyasada tüketildiğini söyledi.

Hasat mevsiminin 8 liradan başladığını, şu anda son hasadın 3 liradan kadar devam ettiğini anlatan Türer, çiftçilerin bu sezon emeklerinin karşılığını aldığını belirtti.
Göz alıcı yeşil rengiyle tazeliği simgeleyen baklanın geçmişinin çok eskilere dayandığını, vitamin bakımından da zengin bir sebze olduğu için Türk mutfağının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olduğunu belirten Ali Türer, "Çukurova bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan bakla, hem taze hem de kuru olarak yenilebilen bir sebze. Bölgemizde üretilen baklanın çoğunluğu İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiliyor" dedi.

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