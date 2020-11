Mersin'de yerel zeytin genetik kaynakları koruma altında

-Zeytin toplama, detaylar

( MERSİN )- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay:- "Zeytin genetik kaynaklarımız korunuyor, bazı çeşitlerde ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz" MERSİN



- Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, Mersin orijinli zeytin çeşitlerini koruma altına aldıklarını, bazılarında ise ıslah çalışması yürüttüklerini söyledi.



Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Türkay, "Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü zeytin genetik parselimizde bölgemize has zeytin çeşitlerimizi genetik kaynak olarak, ağaç olarak koruyoruz. Bunun yanında Mersin orijinli çeşitlerimizin ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Tarsus orijinli 'sarı ulak' çeşidinde ıslah çalışmalarımız son aşamaya geldi. Önümüzdeki yıl tescile başvurmayı hedefliyoruz" dedi.

Mersin bölgesinin zeytin çeşidi ve ülkedeki ağaç sayısı açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Türkay, "Mersin ilimizin Mut ilçesinde yerel zeytin genotiplerimiz var. Çöp aşı, topal aşı, yağ aşı ilk etapta sayabileceklerimiz. Bunların korunmasına yönelik ve genetik kaynak parselimizde bulunmasına yönelik bir çalışma yürütmekteyiz. Benzer bir çalışmayı yine Mut ilçesinde genetik kaynak parseli anlamında kuracağız" diye konuştu.

"Bölgeye adapte olmuş çeşitler tercih edilmesinde fayda var"Zeytinde adaptasyon kabiliyetinin kalite ve verimi etkilediğini anlatan Türkay, her zeytin çeşidinin farklı koşullarda farklı bölgelerde adaptasyon kabiliyetinin değiştiğine dikkat çekerek, "Örnek vermek gerekirse, Ege Bölgesine adapte olan bir çeşit, Akdeniz Bölgesinde aynı adaptasyonu gösteremeyebiliyor. Bu verim ve kalitenin düşmesine yol açıyor. Akdeniz sahil kuşağının sıcak ilkim yapısı gereği sıfır rakımdan 800 rakıma kadar zeytin yetişebiliyor. Üreticilerimizin bölgemize adapte olmuş çeşitlerle zeytin tarımı yapmasında büyük fayda var. Bunun yanında düşük rakımda adapte olan bazı zeytin çeşitleri yüksek rakıma dikildiğinde uyum sağlamayabiliyor. Yüksek verim, kaliteli ürün ve iyi fiyata ürünü piyasaya sürmek isteniyorsa uzmanından çeşit tavsiyesi alınız. Biz enstitü olarak çiftçilerimizin kaliteli ürün elde edip refah seviyesinin yükselmesini arzu etmekteyiz. Enstitümüzde AR-GE çalışması yapan tüm mühendislerimiz çiftçilerimizin hizmetindedir. Yeter ki bizlere danışılsın ve destek istensin" dedi.

"Tarsus orijinli 'sarı ulak' çeşidinde ıslah çalışmalarımız son aşamada"Mersin orijinli yerel zeytin çeşitlerini koruma altına alındıklarını bazılarında ise ıslah çalışması yürüttüklerine de değinen Türkay, şunları kaydetti:"Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü zeytin genetik kaynakları parselimizde bölgemize has zeytin çeşitlerimizi genetik kaynak olarak, ağaç olarak koruyoruz. Bunun yanında Mersin orijinli çeşitlerimizin ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Tarsus orijinli özellikle sofralık olarak kullanılan 'sarı ulak' çeşidinde ıslah çalışmalarımız son aşamaya geldi. Önümüzdeki yıl tescile başvurmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize de tavsiye edilen çeşitlerle bahçe tesis etmelerini arzuluyoruz.""Polifenolü yüksek zeytinyağı üretimi Türkiye’de mevcut"Avrupa piyasasında polifenol değeri yüksek zeytin yağı hedeflendiğini vurgulayan Türkay, "Mersin orjinli çeşitlerimizde, 'sarı ulak' ve Mut orjinli genotiplerimizde polifenol oranı yüksek zeytinlerimizin yağlarını Avrupa piyasasında yüksek fiyata alıcı bulabileceğini umut ediyoruz. Avrupa piyasasının istediği polifenolü yüksek zeytinyağı üretimi Türkiye’de mevcut. Bu üretimi Mersin orijinli çeşitler çoğaltarak artırabiliriz. Bu da ülkemiz zeytinciliğine katma değer sağlayacaktır" şeklinde konuştu.





