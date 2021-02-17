-İşçilerin limon kesimi

-Küfelere taşınan limon

-İşçilerden detaylar

-Kasalara limon yerleştiren çalışanlar

-Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursen Şahin ile röp.

-Üretici Bünyamin Ayaz ile röp.

-Bahçe ve limon görüntüsü



( MERSİN ) Mersin'de limon hasadı tamamlandı- Türkiye'nin limon üretiminin yaklaşık yüzde 60'nın yapıldığı Mersin'in Erdemli ilçesinde limonlar hasat edilerek depolarda dinlenmeye alındı MERSİN



- Türkiye'nin limon üretiminin yaklaşık yüzde 60'nın yapıldığı Mersin'in Erdemli ilçesinde limonlar hasat edilerek depolarda dinlenmeye alındı. Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursen Şahin, limon hasadının sona ermesinin ardından Erdemli ilçesindeki soğuk hava deposunda, limon üretimi ve ihracatına yönelik açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgınına rağmen limon üretiminde istedikleri seviyeyi yakaladıklarını kaydeden Şahin, bu yıl yaklaşık 7 milyon kasa limon hasat edildiği bilgisini verdi. Limon üretiminin hem yurt içi hem de yurt dışındaki talepleri karşılayacak düzeyde olduğunu dile getiren Şahin, Türkiye'deki limon üretiminin yüzde 60'ının Mersin'de yapıldığına dikkat çekti. Şahin, kesimi yapılan limonların gerekli işlemlerden geçtikten sonra bir kısmının iç piyasaya, bir kısmının ihracata bir kısmının da yaz döneminde arz ve talebi karşılamak üzere depolarda dinlenmeye alındığını söyledi.



"Daldaki hasat döneminde tüm ürünü hasat etme şansımız yok" diyen Şahin, "Bin bir emekle yazın kavurucu sıcakta, kışın dondurucu soğukta üretimi gerçekleşen limonun hepsini ihracata gönderme, iç piyasada da tüketme şansımız yok. Hepsini ihraç etmiş olsak bu kez iç tüketimi karşılayamayız ve yurt dışından ithal limon getirmek zorunda kalırız. Bu durum üreticiye de ülkeye de yük getirir. Arz talep dengesinin sağlanması için limonlarımızı depolara dinlenmeye alıyoruz" ifadelerini kullandı. Bahçedeki ile marketteki arasında 3 kat fiyat farkı var Narenciye ürünlerinde bahçedeki ile marketteki fiyat farkından kendilerinin de rahatsız olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti; "Tüketicilerin, narenciye ürünü aldığında, 'bu fiyat nedir?' dediklerinde burada bizde üzülüyoruz. Çünkü oradaki fiyatlarla biz burada verdiğimiz fiyatları karşılaştırıyoruz. En az 3 kat fark var. Bunlardan da mustaribiz. İnşallah bununla ilgili bir çalışma olur. Arada açılan makasın biraz daha daralması anlamında faaliyet gösterilir. Biz de mutlu oluruz, tüketici de mutlu olur. Sağlıklı bir ürünün bütün Türkiye'de her bir vatandaşımızın tüketmesini isteriz. Çok fahiş fiyatlar olsun biz de istemeyiz. Ama burada ucuz, orda fahiş fiyat, bunlar hepimizin ortak sorunu ve derdi." Üretici Bünyamin Ayaz ise, "Narenciye sezonunda ürünümüzün kesim işi bitiyor. Limonların bir bölümünü iç piyasaya, bir bölümünü ihracata gönderdik. Birazını da soğuk hava depolarına koyduk. Ülkemizi talep doğrultusunda limonsuz bırakmayacağız" diye konuştu.

(HSY-



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