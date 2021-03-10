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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı'

MERSİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı'

MERSİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akkuyu NGS üçüncü ünitenin temel atma töreninde konuşmasıMERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı.
(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır."Erdoğan: "Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir."Erdoğan: "Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı."

Strateji Misyon Temel Atma Töreni Nükleer Enerji Konferans 

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