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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Bakan Muş: 'Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik'

MERSİN - Bakan Muş: 'Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik'

MERSİN - Bakan Muş: "Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik" - Mersin Valiliği - Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un valiliğe gelişinde karşılanması - Bakan Muş'un Valilik Şeref Defterini imzalaması - Bakan Muş'un Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyareti - Bakan Muş'un açıklamalarıMERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaçak Eşya Uyuşturucu Kaçak 

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