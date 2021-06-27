MERSİN - Bakan Muş: 'Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik'
MERSİN - Bakan Muş: "Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik" - Mersin Valiliği - Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un valiliğe gelişinde karşılanması - Bakan Muş'un Valilik Şeref Defterini imzalaması - Bakan Muş'un Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyareti - Bakan Muş'un açıklamalarıMERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
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