MERSİN - Bakan Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu
: - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun römorkörle denize açılması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun yetkililerden bilgi alması - Bakan Karaismailoğlu'nun römorkör kullanması - Bakan Karaismailoğlu'nun Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ziyareti - Bakan Karaismailoğlu'nun bir geminin kaptanıyla konuşması - Bakan Karaismailoğlu'nun Atatürk Parkı'nda inceleme yapması - Bakan Karaismailoğlu'nun Mersin Balıkçı Barınağı'na ziyareti - Bakan Karaismailoğlu'nun Akdeniz Belediyesi ziyareti - Bakan Karaismailoğlu'nun Toroslar Belediyesi ziyaretiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Mersin 'de ziyaretlerde bulunduMERSİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.Bakan Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi temel atma töreninin ardından, Vali Ali İhsan Su, MIP yetkilileri ve diğer ilgililerle limandan bindiği römorkörle denize açıldı.Liman çevresini römorkörle gezen Karaismailoğlu, genişleme projesi sahasını inceledi, kaptanla dümenin başına geçerek bir süre römorkörü kullandı.Karaismailoğlu, daha sonra Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne geçti. Burada merkez çalışmaları hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, denizde görevini icra eden bir geminin kaptanıyla görüştü, kendisine ikram edilen cezeryeyi tattı.Daha sonra beraberindekilerle Atatürk Parkı'na geçen Karaismailoğlu, Mersin Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti, balıkçılarla bir süre konuştu. Karaismailoğlu, programları kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı da makamlarında ziyaret etti.
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