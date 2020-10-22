Meraları kurtarmak için yüzde 75 hibeli yem bitkisi dağıtıldı

-Yem bitkisinin üreticilere verilmesi

-Yem bitkisinin kamyonetlere yüklenmesi

-Tarım Müdürü Saklav ile röp.

-Ziraat Od. Bşk. Koçak ile röp.

-Üreticiler ile röp.

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da mera alanlarının korunması ve kurtarılması amacıyla hayvan üreticilerine yüzde 75 hibeli olarak 56 bin 400 kilo yem bitkisi dağıtıldı.Tarımsal üretimde Türkiye’de ilk 10’da yer alan Aksaray’da mera alanlarının kurtarılması ve korunması kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen “Topraklarımız yeşerdi Aksarayımız şenlendi” projesi ile hayvan üreticilerine yem bitkisi dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programla üreticiler yem bitkilerini alırken, toplam 21 köyde 83 üreticiye 56 bin 400 kilo 4’lü karışım yem bitkisi dağıtımı yapıldı.Yüzde 75 hibeli olarak üreticilere dağıtıldıKonuyla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, “Bakanlığımızca yapmış olduğumuz 'Topraklarımız yeşerdi Aksaray’ımız şenlendi' projesi kapsamında 21 köyde 83 çiftçimize 56 bin 400 kilogram 2 bin 800 dekar alanda ekilecek olan 4’lü karışım yem bitkisi dağıtımı yapıyoruz. Tabii bu projedeki amacımız mera alanlarımızdaki baskıyı azaltıp, otlatma kapasitesini artırarak boş ve nadas alanların da ekimini sağlamak. Bilindiği üzere ilimiz 387 bin hektar tarım arazisinin tamamını eken bir il her zaman. Bu alanları artırmak amacıyla bu projemizi yaptık. Bu projemizle üretilecek olan kaba yem hayvancılık üretimine katkı sağlayacak. Amacımız mera alanlarını çoğaltmak ve aynı zamanda üretimi artırmak. Bu şekilde çiftçilerimize yüzde 75 hibeli olarak verdiğimiz tohumlarla birlikte destek çıkmak istiyoruz” şeklinde konmuştu.“Üretim olmazsa ekonomide ciddi anlamda sıkıntı olur”Tarım ve hayvancılığın önemine değinen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “Üreticilerimize 4’lü karışım tohum dağıtıyoruz. Tabii Aksaray hem tarım hem de hayvancılık şehri. Bu karışım özellikle hayvanlarımıza yem bitkisi olarak kullanılıyor. Aksaray’da tarım ve hayvancılık tabii ki çok ileri bir yerde. Tarım ve hayvancılıkta çok önemli olduğu için bu tarz yem bitkileriyle destek veriliyor, verilmesini de istiyoruz. Özellikle şu ortamda tarım ve hayvancılık olmazsa, üretim olmazsa, hem üreticimizin ekonomisinde hem de ülke ekonomisinde ciddi şekilde sıkıntılar oluşur” diye konuştu.

Üretici Şeref Ulu (43), “Bakanlığımızın vermiş olduğu bu destekten dolayı tüm personel arkadaşlara teşekkür ederiz. Bize bu bitkiler daha önce de teşvik edildi. Şimdi de yapılması büyük onur ve gurur verici. Yem bitkisi 4’lü kaba yem olarak verildiği için gerçekten hayvanlarda kaba yem üzerinde biraz elimizi bollaştırıyor. Çok güzel bir proje. Devletimiz sürekli gerçekten destek veriyor. Hayvancılık üzerinde bunu bilinçli bir şekilde yaptıktan sonra biz ayakta her zaman için kalırız” dedi.





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