Memur–Sen Başkanı Yalçın’dan Toplu Sözleşme yorumu: “Kaygımızın, beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz”

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



– Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İkinci yıl için ilk 6 ayda yüzde 8'lik bir iyileştirme, oradaki refah payı beklentimize ilişkin bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkin kaygımızın beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz” dedi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Memur-Sen Başkanı Yalçın, uzlaşılan rakama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sözleşme süreci için yeterli sürenin olmadığını, 2 aylık bir sürecin gerektiğini belirten Yalçın, “Sayın Bakanımız içeride 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 şeklinde rakamı kamuoyuyla paylaşmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci yıl için ilk 6 ayda yüzde 8'lik bir iyileştirme, oradaki refah payı beklentimize ilişkin bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkin kaygımızın beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz” dedi.

Sözleşmeli çalışanlar konusuna değinen Yalçın, “2022 yılı içerisinde bu konuya ilişkin bir çalışma tamamlanması konusunda, daha önce sayın Bakanımızla uzlaştığımız noktaya ilişkin sayın Bakan cümle kurdu. 2022 yılı içerisinde sözleşmelilere ilişkin bu konuda çalışmayı karşılıklı olarak tamamlayacak ve sözleşmelilerin tamamını içerisinde bulundurma konusunda elimizden gelen gayreti gösterecek, sözleşme metnimizde de buna özellikle özen göstereceğiz” diye konuştu.

3600 Ek Gösterge konusunda 2022 yılı içerisinde çalışmaların yapılacağını söyleyen Yalçın, “Bu konuda cümle kuruldu, bunda da çalışanları memnun edecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız” açıklamasında bulundu.

