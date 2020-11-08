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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Medova Hastanesi'ne ödül

Medova Hastanesi'ne ödül

Hediyelerin takdimi

Hastane Sağlık Sektörü Sağlık Çalışanları Şahit İşbaşı Eğitim Programı 

-Milletvekili Halil Etyemez'in konuşması
-Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Demirel'in konuşması

( KONYA ) KONYA

- Medova Hastanesi, Konya Ekonomi Ödülleri kapsamında İŞKUR ile sağlık sektöründe en fazla işbirliği yapan ve işbaşı eğitim programı düzenleyen firma olarak ödüllendirildi. 2011 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen Konya Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Demirel ve hastane başhekimi Uzman Doktor Fatma Mine Karaman’ın katıldığı törende, Berk Ay Sağlık Hizmetleri A.Ş. - Özel Medova Hastanesi İŞKUR ile sağlık sektöründe en fazla işbirliği yapan ve işbaşı eğitim programı düzenleyen firma olarak ödüle layık görüldü.
Ödüllerin takdiminin ardından konuşan Halil Etyemez, "Bütün sağlık çalışanlarımız, sağlık ordumuz canla başla gecesini gündüzüne katarak insanımıza hizmet etmeye, virüse karşı mücadele etmede bütün çabasını ortaya koyuyor. Bu sağlık ordusunun içerisinde de Konyamız'da Medova Hastanemizin bu gayretine hep beraber şahit olduk. Bütün yöneticilerimize, kurucularımıza teşekkür etmek istiyorum. Konya'da çok ciddi bir istihdam sağlayan bir hastanemiz. Sağlık alanında 600'ün üzerinde çalışanı var ve bunun da üçte ikisi oranında kadın çalışanının olması da ayrıca takdire şayan" dedi.
Pandemi döneminde hem dünyada hem de ülkemizde sağlığın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Serkan Demirel de, "Biz Medova Hastanesi olarak bu alanda mücadeleyi layıkıyla yerine getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu çabayı gösterirken kamu kurumlarımız, devletimiz, gerek Çalışma Bakanlığı, gerek Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bize çok destekte bulunuyorlar. Bu anlamda biz de teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

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