Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmıyor, klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor

-Araçların örtülerini açarken

-Otomobillerden yakın çekim

-Fatih Yunus Güzel, röp.

-Otomobili çalıştırırken

-Kontağı çevirirken

-Gaza basarken

-Egzozdan detay

-Araçların içinden detaylar

-Motor ve bagajlarından detaylar

-DEtay görüntüler



( KIRIKKALE -ÖZEL)- Orijinalliğini koruyan otomobillerine fiyat biçemiyor KIRIKKALE



- Kırıkkale’de bir oto galerici, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor, toz almasın diye üzerindeki örtüleri mecbur kalmadıkça açmıyor. Kırıkkale’de oto galericilik yapan Fatih Yunus Güzel, klasik otomobillerine iş yerinde gözü gibi bakıyor. Her gün bakımını ve temizliğini yapıyor, toz almasın diye de araçlarını örtüyle kaplıyor. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131, duruşuyla göz kamaştırıyor. 1974 model Murat 124 ise henüz 35 bin kilometrede. Diğer bir otomobil ise 1987 model Renault. Tamamen orijinal ve fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Orijinalliğini koruyan otomobillerine henüz fiyat biçemiyor. İHA muhabirine konuşan oto galerici Fatih Yunus Güzel, klasik otomobil tutkunluğunu olduğunu ve antika araçları çok sevdiğini söyledi.



"Klasik araçları seviyorum" Klasik otomobillerinin fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruduğunu ifade eden Güzel, “Klasik araçlara tutkunluğum var. Antika araçları seviyorum. Gelişi güzel araçları hiçbir zaman sevmiyorum. En temiz araçları alıp satıyorum. Şuanda 3 tane aracımız var. Yaklaşık 2 yıldır bu araçlardan satıyoruz. 87 model 131 Şahin’imiz var. Fabrika boyalı 100 bin kilometrede benzinli. Aracı aldığımız da biraz standarttı. Araca bazı aksesuarlar yaptık. Yılına ait aksesuarlar yaptık. Jantıdır içindeki müzik sistemidir hepsi yılına ait. O yıllarda kullanılan malzeme ile aksesuar yaptık aracımıza. Şuanda içeride saklıyoruz” dedi.

"Orijinal şekilde durması hoşumuza gidiyor" 35 bin kilometredeki 1974 model Murat 124 otomobilin özelliklerinden bahseden Güzel, “Her şeyi ile fabrikasyon bir araç. 87 model Renault aracımız var. Fabrika boyalı 78 bin kilometrede. Bu aracımızda fabrikadan çıktığı gibi içiyle dışıyla, bize bu araçlar saklamak, bakmak, sevmek bize mutluluk veriyor. Antika araçları sevdiğimizden dolayı Biz bunlara maddi amaçla bakmıyoruz. Maddi gözetmiyoruz. Biz para kazanmak için bu araçları buraya koymuyoruz. Bu işle uğraştığımız için bizim dükkânımızda görsel amaçlı mutlaka bir eski araç bulundurmayı seviyorum. Orijinal bir şekilde durması bizim hoşumuza gidiyor. O yüzden 2-3 tane bu tür araç duruyor” diye konuştu.

"Fiyat biçemiyoruz" 1987 model Murat 131’nde her tarafı fabrikasyon olduğunu anlatan Güzel, şunları kaydetti: “Fabrikasyon göğüz, fabrikasyon koltuk, tavan, taban döşemesi, dış aksamı, boyası fabrikasyon ve çok güzel. Yani öyle eziktir, çiziktir, herhangi bir hata kesinlikle yoktur. Çok güzel saklanmış araçtır 87 model aracımız. Çok kıymetli bir araçtır. Her taraf fabrikasyondur. 124’ümüzde aynı keza, kazası falan yoktur. İçi dışı her tarafı fabrikasyondur. Dış aksamı komple İtalya’ndır. Bu araçlar kupon araç. İnternete bakıldığında düşük fiyata da var. Yüksek fiyata da var. Bu iş kupon olduğu için bunların önü açık. Bu arabanın kıymetini bilen alan. O yüzden bunlara fiyat biçemiyoruz. Şu kadar fiyat desek olmaz. Biz hepsini yüksek fiyatta aldık. Çünkü saklanmış korunmuş bir araç. Kıymeti bilinmesi lazım” ifadesini kullandı. "Komple fabrikasyon" 78 bin kilometredeki 1987 model Renault marka otomobilinde tüm parçalarının orijinal olduğunu belirten Güzel, “Komple fabrikasyon kumaş döşemesi, tavan döşemesi, koltukları, içi, dışı, motor içi her tarafı fabrikasyondur. Kesinlikle kaza hiçbir şekilde yoktur. Motorların hiçbir sıkıntısı yoktur. Zaten biz aldığımızda hepsinin bakımını yapıyoruz. Ondan sonra içeriye alıyoruz” dedi.





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