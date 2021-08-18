-plaj detay görüntüler

-getob müdürü röp

-tatilci röp

-plajlar drone görüntüsü



( MUĞLA ) Marmarisli turizmciler: "Marmaris eski pırıltılı günlerine dönecek" MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan orman yangınlarında soğutma çalışmaları da tamamlanmak üzere. Orman yangınlarının yaşandığı günlerde birçok vatandaş tatil rezervasyonunu iptal etmişti. Güvenli turizm sertifikası ile tüm dünyada örnek çalışma başlatan Türk turizmi pandemi ve afetler sonrası toparlanmaya çalışıyor. Oteller eğlence ve animasyon gösterilerine tekrar başladı.

Önce pandemiden etkilenen turizm, şimdi de yangın sebebi ile zarar görürken, Marmaris’te yaşayan turizmciler tatilcilere çağrıda bulundu. Güney Ege Turistik Otel işletmecileri Birliği Müdürü Cahit Sarıbey, sezon başında turizme hazırlıklı olduklarını belirterek, "Yangının olumsuz etkilerini kısa sürede üzerimizden attık. Tesislerimiz zaten sezona hazırdı. Güvenli Turizm sertifikası ile her türlü tedbirleri aldık. Güvenli Turizm Sertifikası ile Bakanlığın hazırlamış olduğu uygulamalarda güvenli biçimde tatil yapacak pozisyondayız. Orman yangınları maalesef üzüntü verdi. Yerli yabancı turistlerin bölgemizden bir anda çekilmelerini veya rezervasyon iptallerine neden oldu. Ama biz kısa sürede bunu da atlatacağımızı düşünüyoruz. Zaten yerli ve yabancı turistlerimizden beklentimiz sadece bölgemizde tatillerini devam ettirmeleri, rezervasyonlarını iptal ettirmeden tatillerinde belirledikleri programa göre sürdürmeleridir. Bize bu konuda eğer destek olurlarsa, biz yangının olumsuz etkilerini çok kısa sürede atlatacağız" dedi.

‘’Marmaris yeniden eski pırıltılı günlerine dönecek ‘’ GETOB Müdürü Sarıbey, "Eksik olmasın zaten Kültür ve Turizm bakanlığımız da bize bölge olarak sahip çıktılar. Sayın Bakanımız iki kez ziyarete geldi. Önümüzdeki günlerde tekrar gelerek burada çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar kapsamında Marmaris'in tanıtımını iç ve dış pazarda yeniden kurgulanarak Marmaris'in yeniden bir hikayesi yazılacak. Marmaris eski günlere kısa zamanda kavuşur. Çok daha fazla sayıda turist ağırlamak hem bölgeye döviz girdisi sağlamak, hem de ülke tanıtımına olumlu katkı koyma açısından çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Belçika’dan gelen İbrahim Tok, "Biz geldiğimizde yangın bitmişti. Zaten her sene tatile Türkiye’ye geliyoruz. Şimdi de tatilimiz çok güzel geçiyor" dedi.

Marmaris'in eşsiz güzellikteki plajları da dron ile görüntülendi. (GK-BT-

