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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin’de üretilen kemençeler Avrupa’ya ihraç ediliyor

Mardin’de üretilen kemençeler Avrupa’ya ihraç ediliyor

Kemençenin yapılışı

Tutkal İsveç Balık Derisi İtalya Ceviz Ağacı 

-Balık Derisinin gövdeye yerleştirilmesi
-Yapılan Kemençeler
-Nesim ve Beşir Gezer röportajı

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Gezer ailesi düğün ve özel günlerde kemençeleri ile vatandaşların mutluluğuna ortak olurken kendi ürettikleri kemençeleri başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın bir çok ülkesine ihraç ediyor. Kızıltepe Sahaddin Ayyubi Mahallesi'nde yaşayan Nesim ve Beşir Gezer kardeşler, dede mesleği olan kemençe ile geçimlerini sağlıyor. Gezer ailesi 3 kuşaktır, düğünlerde ve özel günlerde kemençe çalarak vatandaşların mutluluğuna ortak oluyor. Bunun yanı sıra kemençe de üreten Gezer kardeşler, ceviz ağacından yapılan yuvanın üzerine balık derisini tutkalla yapıştırıp, sapını kayısı ağacından yapıp, tellerini de at kuyruğu kullanılarak kemençeyi hazır hale getiriyorlar. Nesim ve Beşir Gezer, ürettikleri el emeği kemençeleri, İsveç, Fransa, Belçika, Almanya, gibi birçok Avrupa ülkesine gönderiyor. Kemençe mesleğinin dedelerinden kalma olduğunu ifade eden Nesim Gezer, “Belçika’ya, Fransa’ya, İsveç’e ve İtalya’ya gönderiyorum. Kargoyla adrese gönderiyorum. Türkiye geneline de gönderiyorum; İstanbul’a gönderiyorum. Bazı sanatkar dostlar var onlara gönderiyorum. Dedemizden bu meslek kalmış. Çocuklarımız bile bu mesleği devam edecek. Dedemiz yapmış biz de ondan kapmışız” dedi.
Başkasının yaptığı kemençeyi çalmıyorlar Düğünlerde kimsenin enstrümanını çalmadığını ifade eden Gezer, “Ama bu kemençeyi ben kendim şahsen yapıyorum. Kimseden almıyorum enstrümanı hem kendim yapıyorum hem de kendime çalıyorum” diye konuştu.
Beşir Gezer de “Bunları Almanya’ya, Belçika’ya, Fransa’ya, İsveç’e gönderiyoruz. Yani sipariş nereden gelirse oraya gönderiyoruz. Ceviz ağacı, sapı da cevizdir. Kayısı da olabilir yani. Teknesi cevizdir, sapı kayısı olacak. Balık derisini alıyoruz bunların hepsini kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

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