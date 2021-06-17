Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de ikinci ürün olman mısır ekimine başlandı

Mardin’de ikinci ürün olman mısır ekimine başlandı

Mısır ekim hazırlığı

Tarım Mısır Tohumu Mısır Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Traktörünle ekim yapılması
-Ekilen alanın sulanması
-Röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Mezopotamya’nın bereketli topraklarına sahip Mardin Ovasında buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekimine başlandı. Mardin’de 1 buçuk milyon dönümlük alana mısır ekilmesi bekleniyor. Kızıltepe ilçesinde çiftçiler buğday hasadını bitirir bitirmez ikinci ürün mısır ekimine başladı.
Traktörlerle sürülen toprak mısır ekimine hazır hale getirildi.
Ardından çiftçiler mısır tohumunu mibzerle toprağın bağrına bıraktı. Çiftçiler ekimini bitirdiği arazide kendi imkanlarıyla sulamaya başladı.
Çiftçiler ektikleri mısırın hasadını kasım ayında yapacak. Türkiye’de yem ihtiyacının yaklaşık 3’te birini Mardin Ovasından karşılıyor. Mardin Ovasında yaklaşık 1 buçuk milyon dönüm mısır ekilmesi planlanıyor. Mardin’in 4 ilçesinde ekime başlanıldığını ifade eden Kızıltepe Hububatçılar ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Mardin Ovasında 4 ilçemizde buğdaydan sonra ikinci ürün mısır ekiliyor. Kızıltepe Artuklu, Nusaybin ve Derik ilçelerimizde yaklaşık 1 buçuk milyon dönüm alanda ekiliyor. Dönümde bin ile bin 200 ton verim veriyor. Bu da Mardin Ovamızda ikinci ürün mısır 2 milyon tona yakındır. Bugün artık bizim tarım sektörü için buğdaydan sonra hem ekonomik hem de tüketim olarak ikinci derecede acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Mısır nişasta için kullanılıyor, irmik için, tavuk sektörü için, büyükbaş hayvan için kullanılıyor ve küçükbaş hayvan için kullanılıyor. Bütün yem sektörünün ana maddesini karşılıyor. Mısırın ekilmesi gerek, eğer ekilmese, üretim yapılmadığı zaman bu sefer dışardan temin etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
(SGN-YRT
İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement