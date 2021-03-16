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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü

Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü

Cafedeki müşterilerden görüntü

Salar Aritas Allah Gori Trol 

-Müşterilere kolonya verilirken görüntü
-Cafeden görüntü
-Hüseyin İldoğan röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Korona virüs risk haritasında, düşük riskli iller arasında bulunan Mardin'de esnafın yüzü, kontrollü normalleşme ile birlikte gülmeye başladı.
Uzun bir süre kapalı olan işletmeler, alınan tedbirlerle müşterileri kabul etmeye devam ediyor. Mardin’de korona virüs salgını nedeniyle 3 ayı aşkın süredir kapalı olan kafe ve restoranlar, kontrollü normalleşmenin başlamasıyla müşteri kabul etmeye başladı.
Yeni dönem, uzunca bir süre kepenk açamayan esnafın yüzünü güldürdü. Kısıtlamalar nedeniyle ücretsiz izne çıkan komi ve garsonlar da işlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Kafe işletme müdürü Hüseyin İldoğan, salonlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak müşteri kabul ettiklerini söyledi.

İldoğan, "Müşterilerimize daha iyi daha iyi hizmet etmek amaçlı kurulmuştur. Hijyenik bir şekilde hizmetimize devam etmekteyiz. Kurallara uyarsak daha güzel olacak inşallah. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle çalışmaktayız. Müşterilerin ve kendi sağlığımız açısından yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Girişleri HES koduyla gerçekleştirdiklerini belirten İldoğan, "Masalarımızda dezenfektan ile siliniyor. Müşterilerimize kolonya ve dezenfektan verip bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Ekonomik açıdan eskiye nazaran bir tık daha iyiyiz. Mekanlarımızın açılmasıyla biraz daha normalleşti diyebiliriz. Hiç olmazsa dışarıda olan garson ve komi arkadaşlarımızı çalıştırmaya başlattık. Halkımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uydukları sürece her zaman mavi kategoride yer alacağız" diye konuştu.

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