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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Mardin’de çiftçiler keçi gübresiyle ilk defa karalahana yetiştirdi

Mardin’de çiftçiler keçi gübresiyle ilk defa karalahana yetiştirdi

Karalahana tarlası

Keçi Gübresi Gübre Erimli Hayvancılık Hayvan 

-Çiftçilerin karalahana toplaması
-Toplanan karalahanalar
-Çitçilerin röportajları

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesi Gürmeşe köyünde çiftçiler ilk defa keçi gübresiyle karalahana yetiştirdi. Büyük verim elde eden çiftçiler, doğal koşullarda yetiştirdikleri karalahananın tadının da çok güzel olduğunu söyledi.

Kızıltepe ilçesinde çiftçiler bereketli topraklarında alternatif ürünlere yönelmeye devam ediyor. Gürmeşe köyünde çiftçiler dağın eteğinde ilk defa keçi gübresiyle karalahana yetiştirdi. 6 dönümde karalahana yetiştiren çiftçiler ürünün lezzetinden olduğu kadar veriminden de oldukça memnun.Tarlada karalahana toplayan Hamza Dinler, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bugün sezonumuzu kaldırıyoruz. Tamamen keçi gübresiyle yetiştiriyoruz. Şimdi karalahanalarımızı topladıktan sonra toptancıya vereceğiz. Tamamen keçi güresidir ve doğal koşullarda yetiştiriliyor. Çok verimlidir" dedi.
"Keçi gübresi olmasaydı bu kadar güzel verim alamazdık"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bitki koruma bölümünde okuyan Abdülmelik Dinler, "Burası bizim tarlamız. Bu yıl ilk defa karalahana ekimi yaptık. Tabi keçi gübresi sayesinde. Keçi gübresi olmasaydı bu kadar güzel verim alamazdık. Keçi gübresi sayesinde hem tadı güzel hem de daha çok verim alıyoruz. Üstelik düğer normal gübrelerden faydası da daha çok iyi. Keçi gübresinin en önemli etkenlerinden bir tanesi çok verimli olması. Anlatmamıza gerek yok aslında otlara bakıp ne kadar verimli olduğunu bilmek gerekir. Bizim normal diğer gübreleri atsaydık, keçi gübresi olmasaydı biz buradan hiçbir fayda sağlayamazdık" diye konuştu.
Çiftçilerden Şerif Dinler ise "Bu sene ilk defa karalahana ektik. Gördüğünüz gibi keçi gübresi ve doğal" şeklinde konuştu.

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