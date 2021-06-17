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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MANİSA - Serada üretilen 'Spil karası' üzümünde sezonun ilk hasadı yapıldı

MANİSA - Serada üretilen 'Spil karası' üzümünde sezonun ilk hasadı yapıldı

MANİSA - Serada üretilen "Spil karası" üzümünde sezonun ilk hasadı yapıldı - Serada üretilen Spil karası üzüm hasadından görüntüler - Üzümlerin asmalardan kesilmesi - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal'ın röportajı Manisa 'da serada üretilen "Spil karası" üzümünde sezonun ilk hasadı yapıldıMANİSA (AA) - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından topraksız olarak serada üretilen ve yılda iki kez ürün veren "Spil karası" üzümünde yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.
Enstitü tarafından geliştirilen, ismini üreticilerin belirlediği üzüm çeşidi "Spil karası", 3 yıldır Yunusemre ilçesinde bir serada topraksız tarım yöntemiyle yetiştiriliyor.Deneme üretiminin tamamlanmasının ardından Manisa lı çiftçilere de önerilecek projeyle üzümün bulunmadığı haziran ve aralık aylarında piyasaya taze üzüm sunulması hedefleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır yürüttükleri sera projesiyle haziran ayının ortasında üzüm hasadını yapmayı başardıklarını belirterek, projedeki çalışmaların halen devam ettiğini, tamamladıklarında sonuçları üreticiyle paylaşacaklarını söyledi.

Ünal, projenin amaçlarından birinin örtü altında erken dönemde üzüm hasat etmek olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:"Böylece üzümün olmadığı dönemde üretim sezonunu açarak üreticilerimizin daha katma değerli ürün elde etmesini sağlamak istiyoruz. Şu anda bu serada 30 ila 45 gün daha erken üzüm almayı başardık. Serada birim alanda, normal şartlarda açıkta yapılan üretime denk verim alabiliyoruz. Çalışmanın diğer amacı ise bir yılda aynı asmadan ikinci kez hasat yapabilmek. Yani biri haziran ayında diğeri kasım ya da aralık döneminde ikinci hasadı gerçekleştirebilmek. Böylece birim alandan daha fazla verim elde edebilmek." dedi.
- "Serada üretim modeli gelecek yıl üreticilere sunulacak"Üreticilerin serada üzüm yetiştirme çalışmasının sonuçlarını takip ettiğini ve uygulama çalışmalarına hazır olduğunu aktaran Akay Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çiftçilerimiz bu üretim modeline geçmek istiyor. Özellikle tarıma uygun olmayan arazilerde bu eğilim mevcut. Ancak bu çalışmamız halen sürüyor. Biz üreticilerimize bu çalışmanın tamamen sonuçlanmasını beklemelerini öneriyoruz. İnşallah gelecek aralık ayında ikinci hasadı da yaptıktan sonra net önerilerle adeta bir reçete şeklinde bu üretim modelini çiftçilerimize sunacağız."

Asad Raks Tarım Haziran Ayı Allah 

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