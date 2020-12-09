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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Manisa’da kış ayında üzüm hasadı

- Manisa’da kış ayında üzüm hasadı

ÜZÜM HASADI DETAY

Asad Soğuk Hava Deposu 

-ÜZÜMLER DETAY
-ALİ İHSAN ÜLGEN AÇIKLAMA
-ÜZÜM HASADI DETAY

( MANİSA ) Manisa’da kış ayında üzüm hasadı- Kış aylarında dalından taze kesilen Sultani üzümler dünya sofralarını süslemeye devam ediyor MANİSA

- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında muhafaza edilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin hasadına devam ediliyor. Örtü altında Aralık ayının sonuna kadar dalından hasat edilen Sultani üzümler ise dünya sofralarını tatlandırmaya devam ediyor.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2020 yılı ürünü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağlarından örtü altındaki üzümlerin kesimleri devam ediyor. Örtü altında korunan Sultaniye üzümlerinin kış ayı olmasına rağmen kesimlerin yapıldığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçedeki bağların örtü altında adeta açık soğuk hava deposu olduğunu belirtti.
Ülgen, ilçede 113 bin dekarda üzüm yetiştiğini dile getirirken, yaş üzümler şu anda kilosunun 4 TL olduğunu ifade etti.

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