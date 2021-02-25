-Kursiyer kadınlar el işlemesi yaparken

-İşleme yaparken yakın çekim detaylar

-Proje Koordinatörü Nezahat Bakır, röportaj

-Kursiyer Ayşe Erdem, röportaj

-Baş yazmalarını kursiyer takarken

-Kursiyerlerin taktıkları baş yazmalarından detaylar

-Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ürünleri incelerken

-Sergilenen ürünlerden detaylar

-Kursiyerler konaktan çıkarken



( KIRIKKALE -ÖZEL) "Mahalle Konakları" projesi ev kadınlarının bütçesine can katıyor- El sanatları kursunda kadınlar, hem öğreniyor hem de para kazanıyor KIRIKKALE



- Kırıkkale’de "Mahalle Konakları" projesi kapsamında başlatılan kurs sayesinde kadınlar, öğrenerek yaptığı el sanatları ürünlerini satıp ev ekonomisine katkı sağlıyor.Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan "Mahalle Konakları" projesi ev kadınlarının ekonomisine can katıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 5 mahallede açılan el sanatları kursu sayesinde kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Konaklarda, unutulmaya yüz tutmuş birbirinden nadide geleneksel eserler ilmek ilmek işleniyor. El emeği göz nuru ile yapılan yüzlerce ürün görücüye çıkartılırken kursiyerler de öğrenerek yaptığı el işlemelerini satarak para kazanıyor. Ayrıca, İŞ-KUR tarafından da kursiyer kadınlara aylık belli bir ücret ödeniyor.Kaletepe Mahallesi’ndeki 'Mahalle Konağı'nda kursiyerlerin sergilediği ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kursiyerlerle bir araya gelerek sergilenen ürünleri inceledi.Kırıkkale Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR işbirliğiyle kadınlara yönelik açılan kurs, 6 ay süreyle devam edecek.İHA muhabirine konuşan proje koordinatörü Nezahat Bakır, kursiyerler ürettikleri ürünleri satarak ekonomisine katkı sağladığını söyledi.



"El sanatları üretimine başladık"Bakır, “5 tane mahalle konağımız var. Şu anda ikinci dönem kursumuz başladı.

İlk kursumuzda tel kırma, iğne oyası, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın kurslarını açtık. Burada kadınlar geleneksel el sanatlarıyla üretime başladı.

Burada da yine tel kırma var. Daha sonra bindallı kaftan dikimine başlayacağız. Aynı zamanda Selim Özer Mahallesi’nde dikiş kursumuz var. Orada dikiş de dikebiliyorlar. Çok farklı şeyler öğreniyorlar hanımlar” dedi.

"Şu anda da evlerinde yapıp satıyorlar"Satış ofisinin de açılacağını kaydeden Bakır, “Bir önceki kursiyerlerimiz çok güzel satış yapmaya başlamışlardı ürettikleriyle. Çok güzel paralar kazanmaya başlamışlardı. Şu anda da halen evlerinde yapıp satıyorlar. Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’nın desteğiyle biz satış ofisi açacağız. Orada da bu kadınların el emeklerini orada sergileyeceğiz. Satışa sunacağız. Geliri de yine kadınlara ait olacak. O şekilde aile bütçesine katkı sağlayacak” ifadesini kullandı."Mesafe kurallarına uyuyoruz"Kursa çok fazla talebin olduğunu anlatan Bakır, “Pandemi dolayısıyla çok fazla öğrenci alamıyoruz. Şu anda 2 kişilik gruplar oluşturduk Bu grupları da 3’e bölüyoruz. Mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Aile bütçemize de katkı da bulunmak istiyoruz"Pandemi döneminde evde bunaldıklarını ifade eden kursiyer Ayşe Erdem, “Biz kadınlar olarak bu pandemi döneminde evde bir hayli bunaldık. Bizim bu kurslara gelmemizin ilk amacı biraz nefes alabilmek, kendimizi mutlu etmek ve kendimizi mutlu ettiğimizin yanı sıra da iş üretmek. Aile bütçemize de katkı da bulunmak istiyoruz. Ama dediğim gibi ilk önce ev hanımları olarak bu pandemi döneminde özellikle bir yere çıkamadığımız için ilk önce kendimizi mutlu etmeye geliyoruz” diye konuştu.





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