Leningrad Nükleer Santrali’nde 'özel tasarımlı robot' dönemi başlıyor

-Robotun çalışma sisteminin görüntü

-Robotun suyun içine indirilirken görüntüleri



( MERSİN ) - MERSİN



- Rusya’da bulunan Leningrad Nükleer Santrali’nde bundan böyle özgün tasarıma sahip, son teknoloji bir robot kullanılacak. Robot, santralde bulunan VVER-1200 tipi reaktörlerin ve güç ünitelerinin duvar kaplama ve depolama havuzlarının taban hatalarını bulup onarımını yapacak. Robotik cihaz, yeni tip nükleer santrallere hizmet etmek için özel olarak tasarlandı. Bu robot sayesinde, şu anki nükleer güç santrali işletim yönteminde kullanılan havuzdaki suyun drenajı veya yakıt boşaltmak gibi ek işlemlere gerek duyulmayacak. Robotun en önemli özelliği ise çok fonksiyonlu olması. Robot, olası sızıntıların aranması ve koordinatlarının tanımlanmasının yanı sıra, kusurlu yüzeylerin temizlenmesi ve yüzeyin kaynakla kaplanması işlerini de gerçekleştirecek. Onarım modülleri döner mesnetlerle donatılan robot, böylece havuzun ulaşılması zor yerlerinde de çalışabilecek. Leningrad NGS-2 Baş Mühendisi Alexander Belyaev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerektiğinde depolama havuzunun kaplamasını inceleyip onaran bir robot, sızıntıları derhal ortadan kaldıracak ve tasarım su seviyesinin korumasını sağlayacaktır" dedi.

Cihaz, robotun yerine getirmesi gereken tüm işlem zincirinin uzmanlar tarafından simüle edildiği özel bir stantta test edildi. Robot şu anda, Leningrad Nükleer Santrali’nin 5 ve 6 numaralı güç ünitelerinin depolama havuzlarında çalışmaya hazır şekilde muhafaza ediliyor. (HSK-



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