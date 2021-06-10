LEFKOŞA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman ile görüştü
- Görüşmeden detaylar - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman'un konuşmasıLEFKOŞA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman ile görüştü.
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