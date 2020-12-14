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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
LAHOR - Türk turizm şirketi Pakistan'da ofis açtı

LAHOR - Türk turizm şirketi Pakistan'da ofis açtı

- Açılıştan görüntü - Netra Travel’in ortağı Yavuz Solukanoğlu'nun açıklaması Türk turizm şirketi Pakistan'da ofis açtıLAHOR (AA) - Türk turizm şirketi Pakistan’ın Lahor kentinde ofis açtı.Netra Travel, İstanbul ve Cezayir’in ardından üçüncü ofislerini Lahor ’da düzenlenen törenle açtı.Açılış törenine, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay, Pencap Eyaleti Turizm Bakanı Ehsan Butta, Türkiye’nin Sialkot Fahri Başkonsolosu Raşid Mansur, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Ulaş Ertaş, ülkedeki Türk iş insanları ve Pakistanlılar katıldı.
Özbay, burada yaptığı açıklamada, Türk şirketlerini Pakistan’da yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirterek, bunun meyvelerinin de alındığını ifade etti.
Pencap Eyaleti Turizm Bakanı Butta ise Netra Travel’in Lahor ’daki ofisinin açılış etkinliğinde bulunmaktan memnun olduğunu belirtti.
Netra Travel’in ortağı Yavuz Solukanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pakistan Lahor 'da bir ofis açmamızın amacı yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sonrası döneme yatırım yapmak ve Türkiye ile Pakistan arasındaki çeşitli alanlardaki turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek. İki ülke arasında güzel bir dayanışma ve kardeşlik bağı söz konusu. Biz bunları ülkemizin turizm değerleriyle birleştirmek istiyoruz. İş hacmine göre, ülkenin başkenti İslamabad ve Karaçi gibi şehirlerinde de ofis açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından ofisin açılış kurdelesi kesilirken, davetlilere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

Koronavirüs İslamabad Muhabir İş İnsanları Başkent 

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