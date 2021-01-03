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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Lahana üreticisini güldürdü

Lahana üreticisini güldürdü

Lahana tarlasından detaylar

Asad Market Şifa Deposu Irak 

-Lahana detay
-Ziraat Mühendisi Mutlu Karataş ile röportaj
-Üretici Emrah Şen ile röportaj
-Lahana detayı
-Tarlada lahana detayları

( ADANA -ÖZEL)- Şifa deposu lahananın kilosu tarlada 2,5 TL, markette 5 TL ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde kilosu tarlada 2,5 TL’den alınan lahana marketlerde 5 TL’den satılıyor.Şevkiye Mahallesi, Güneri mevkisinde lahana üreten çiftçiler, verimden ve fiyattan memnun. Havaların kurak geçmesi nedeniyle bir hafta içinde hasadı tamamen başlayacak olan lahana 2,5 TL'den alıcı buluyor. Şifa deposu lahana marketlerde de 5 TL'den satılıyor.Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kozan Temsilcisi Mutlu Karataş, lahananın bu yıl atın çağını yaşadığını belirterek “Havaların sıcak olması ve geçen yıl hak ettiği değeri görmemesinden dolayı çiftçiler lahana ekimini bıraktılar. Bu yıl az ekim var ve havalar sıcak olduğu için lahana tam sarmadı. Kuraklık ve ürünün az olmasından dolayı bu yıl lahana değerli bir besin kaynağı oldu ve çiftinin yüzünü güldürdü” dedi.
Babası ile birlikte lahana üretimi yapan Emrah Şen, bu yıl lahana ekiminin az olmasından ve kuraklık nedeniyle besin ve şifa deposu olan lahananın kilosunun tarladan 2,5 TL'den satıldığını söyledi.

Şen, "Bu yıl lahana yüzümüzü güldürdü. Her sene 2 bin dönümde ekilirdi şu an 200 dönümde ekildi. Havalar biraz daha soğursa yüzümüz gülecek. Tarlada 2,5 TL pazarda kilosu 4 TL’den marketlerde 5 TL'den satışa sunuluyor” diye konuştu.

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