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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kuyumcular Odası Başkanı Özman: 'Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek”

Kuyumcular Odası Başkanı Özman: 'Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek”

Altın detayları

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-Salih Özman röportaj

( SAMSUN ) Kuyumcular Odası Başkanı Özman: "Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek” SAMSUN

- Altının fiyatlarının gidişatını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, enflasyon olduğu sürece altının kazandırmaya devam edeceğini belirtti.
Altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Salih Özman, “Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası’nın beklediği 7,95’lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar; o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz. Bu tabii ki her şeyin normal olup hiçbir olumsuzluğu yaşamamamız durumunda. Bir olumsuzluk yaşarsak zaten biliyorsunuz altın fiyatları güvenli liman kaostan ve sıkıntıdan stresten kaçan bütün nakit para güvenli liman olan altına doğru yönlendiriliyor ki o zaman çok daha büyük kazançlar elde edilebilir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hem döviz darboğazı, döviz kıtlığının yaşandığı hem cari açık problemi olan hem de bunun üstüne üstlük bir de enflasyon problemiyle boğuşan ülkelerde kesinlikle altın fiyatları yükselecek ve yatırımcısına kazandırmaya devam edecektir” dedi.
(ÜK-SLH-
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