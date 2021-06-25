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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KÜTAHYA - Tarım Kredi Yem A.Ş'nin, 500 sanayi kuruluşu arasında 127'nci sıraya yükselmesi kutlandı

KÜTAHYA - Tarım Kredi Yem A.Ş'nin, 500 sanayi kuruluşu arasında 127'nci sıraya yükselmesi kutlandı

- Programdan detaylar - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın konuşması - Tarım Kredi Yem A.Ş Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay'ın konuşması - Pasta kesilmesiKÜTAHYA (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "İyi yoldayız ve inşallah daha iyi olacağız. Geçen senelerde 270 - 280 milyonlu rakamlarla ürün alımı yapılırken son üç yıl içinde bunu 4 milyarlı rakamlara taşıdık. Bunun önemli kısmında da yem şirketimizin büyük katkısı var." dedi.
Poyraz, Tarım Kredi Yem AŞ'nin Kütahya 'daki fabrikasında, şirketin Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşu arasında 127'nci sıraya yükselmesiyle ilgili programda yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Yem A.Ş'nin, yaklaşık 600 firmanın olduğu sektörde lider konumunda olduğunu söyledi.

Tarım Krediyle ilgili son günlerde iftira kampanyasının yürütüldüğünü ifade eden Poyraz, şöyle konuştu:"Son günlerde birileri tarım krediyi başka yerlere çekmeye çalışıyor. Kanunda açık açık hüküm olmasına rağmen bir türlü iftira siyasetinden ve bizleri de bu politikanın içine çekme gayretinden vazgeçmediler. Biz işimize bakacağız. Kim ne derse desin, aslı astarı olmayan iftiralarla gelinirse gelinsin biz onları elimizin tersiyle itip, onlara sırtımızı dönüp işimize bakacağız. İyi yoldayız ve inşallah daha iyi olacağız. Geçen senelerde 270 - 280 milyonlu rakamlarla ürün alımı yapılırken son üç yıl içinde bunu 4 milyarlı rakamlara taşıdık. Bunun önemli kısmında da yem şirketimizin büyük katkısı var." - "Kapatılmaya yüz tutmuş fabrikalarımızı yeniden ihya ettik"Tarım Kredi Yem A.Ş Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay da göreve geldiği günden itibaren fiili olarak 980 bin ton olan üretim ve satış kapasitesini geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 200 bin tona taşıdıklarını aktardı.Bu yılki hedeflerinin ise 1 milyon 400 bin ton olduğunu belirten Kinay, "Bu kadar büyük kapasite ve üretim hacmi sektörde bizi çok daha iyi ileri noktalara taşıdı. Bugün gururla ifade ediyoruz. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde 144'üncü sıradan bu yıl 127'nci sıraya yükseldik. Çoğu fabrikalarımızın revizyona ihtiyacı vardı. Kapatılmaya yüz tutmuş fabrikalarımızı yeniden ihya ettik." ifadelerini kullandı.Kinay, 50 bin ton olan çelik silo kapasitesini de 127 bin tona çıkardıklarını dile getirdi.Program sonunda, şirketin Türkiye'deki ilk 500 şirketinin arasında 127'inci sıraya yükselmesi nedeniyle pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Fabrika Politika Lyon Tarım Allah 

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