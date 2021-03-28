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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kuru meyve üreterek pandemiye rağmen işleri büyüttüler

Kuru meyve üreterek pandemiye rağmen işleri büyüttüler

Kuru meyve imalatı ve paketlenmesinden detay görüntüler

Fabrika 5 Yıldızlı Otel Yıldızlı Karahisar Keçiboynuzu 

-Fabrika İşletme Sahibi Bahattin Uslu röportaj

( AFYON KARAHİSAR) - Kurur meyvelerin hepsi kadınların elinden geçiyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kuru meyve imalatı yapan bir firma pandemi döneminde işlerini daha da büyüterek, yeni fabrikasını da hizmete açtı. Pandemi döneminde daha da büyüyen fabrikada üretilen kuru meyvelerin hepsi kadınların elinden geçerek paketleniyor ve sevkiyatı sağlanıyor. Afyonkarahisar’da uzun yıllar pazarlarda kuru meyve satan ve daha sonra kuru meyveleri işleyerek 62 ilin kuru meyve ihtiyacını karşılayan Bahattin Uslu isimli girişimci, pandemi döneminde birçok işletme küçülmeye giderken, kurduğu yeni fabrikasıyla daha da işerini daha da büyüttü. Birçok meyvenin kurusunu bu fabrikada işlediklerini kaydeden Uslu, “Burada kuru meyve çeşitleri olarak keçiboynuzu, iğde, hurma çeşitleri, kayısı kurusu, üzüm kurusu, hünnap, erik kurusu, vişne kurusu bulunmaktadır. Bunları üreticiden alıp işletmemizde eleme, seçme, yıkama ve paketleme işlemlerinden geçtikten sonra tüketici tedarikçisi toptancılarımıza sunuyoruz. Biz, genellikle 62 ildeki gıda toptancılarıyla çalışıyoruz” dedi.
"62 kente hizmet veriyoruz" Fabrikada işlenen kuru meyvelerin tamamı kadınlarımızın elinden geçerken çalışanların büyük bir çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor. Kadınlar sayesine bu günlere geldiklerini kaydeden Uslu, “Burada 52 kadın çalışanımız, 26 tane de erkek çalışanımız bulunuyor. Kadınlarımızın başarısı da bizi bu günlere getirmiş oldu. Hepsinden memnunum, bizim üretme çeklimize göre hizmet vermekteler” diye konuştu.
Bir gün dahi işlerinin başından ayrılmadan, pandemi döneminde büyümeye gittikleri belirten Uslu, “Biz işimizden bir gün dahi ayrılmadık, işimizin başındaydık. Çok şükür bu ürünleri satarak Afyon’da vergi sıralamasında 20'inci olduk. Benim 5 yıldızlı otelim yok. Allaha şükür burayı yaptık ve benim için 5 yıldızlı otelden değerlidir. Çünkü buradaki işçilerimiz faydalanıyor. Biz de kanaatkar bir tüccarız. Burada 62 ilimize hizmet veriyoruz” dedi.

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