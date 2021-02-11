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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuru bamya çiftçiyi şahlandıracak

Kuru bamya çiftçiyi şahlandıracak

Seminerden görüntü

( BURSA )- Orhaneli bamya ile kalkınacak- Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 çiftçiye bamya dikimi proje desteği sağlandı BURSA

Mersin Toplantı Gübre Allah 


- Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 çiftçiye bamya dikimi proje desteği sağlandı. Proje kapsamında farklı mahallelerde oturan 5 çiftçiye, konusunda uzman personel tarafından Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde seminer verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın 2021 yılı yayım faaliyeti kapsamında Orhaneli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hazırlanan "Kurutmalık Bamya Projesi" Bakanlık tarafından onaylanarak yüzde yüz hibe destekli 5 çiftçiye 1'er dekar dikilmek üzere bamya tohumları verilecek. Bu kapsamda çiftçiye ön bilgi amaçlı seminer düzenlendi.
İlçe bamya ile kalkınacak Seminere katılan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Kutay Coşkun Yıldırım çiftçiyi bilgilendirme toplantısının çok faydalı olduğunu belirterek, "Üreticilerimize ve bölge halkının da bamya ile kalkınmasını hedeflemekteyiz. Kurutmalık bamyada özellikle normal üretimde taze olarak ağırlığa baktığımızda dönümde minimum 1 ile 1,5 ton ürün alınabiliyor. Eğer biz düzgün bir şekilde bakımını gübrelemesini yaparsak 2,5 tona kadar üretimi çıkartabilmekteyiz. Kurutmalık olarak bamyanın kilosu şu anda 200 TL ile 250 TL arasında değişmekte. Buda küçük arazilerde özellikle birim alandan daha yüksek oranlarda gelir sağlıyor. Projede kullanılacak tohumlar Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait geliştirdiğimiz Yalova Marmara 1 çeşidimizdir. Projemizin sonunda inşallah bölge halkına faydalı bir gelir kaynağı sağlamış oluruz" dedi.
Orhaneli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yasin Günhan ise "Köylümüz ve çiftçimizin kalkınması için teknik personelimizle beraber çalışarak ortaya çıkartmış olduğumuz projelerimizin Bakanlığımız tarafından onaylanmasının ardından hemen seminerler ve uygulamalarla çiftçimizin her zaman olduğu gibi bugünde yarında yanlarındayız. Daha öncede yaban mersini, ahududu, Trabzon hurması gibi projelerimizin ardından şimdide bamya tohumu hibe desteğiyle çiftçimizi bilgilendirdik. Günümüzde yaş bamyanın kilosunun 20 TL, kuru bamyanın kilosunun 200, 250 olduğunu göz önüne aldığımızda bu ürünün çiftçilerimiz için yararlı olacağını düşünüyoruz. İnşallah ilçemize yeni bir ürün yeni bir gelir kapısı olur" diye konuştu.

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