-Vatandaşların pazarlık yaparken detay görüntü

-Büyükbaş hayvan üreticisi Mehmet Ali Coşkun röportaj

-Büyükbaş hayvan üreticisi Mahmut Özoğul röportaj

-Büyükbaş hayvan üreticisi Sedat uçak röportaj



( AFYON KARAHİSAR) - Afyon'daki kurban pazarında hareketlilik başladı- Bayrama doğru canlı hayvan pazarına ilginin daha da artması uman üreticinin en büyük derdi yem fiyatları-180 kiloluk bir hayvanın fiyatı 11 ile 12 bin lira arasında değişiyor AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Şuhut ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bayrama yakın pazara ilginin daha da artmasını umut eden üreticiler, yem fiyatlarının kurbanlıkları etkilediğini belirtiyorlar. Büyükbaş hayvan üreticisi Mehmet Ali Coşkun, durgunluktan şikâyet etti. Coşkun, "Biraz durgunluk var. İki hayvanı 8 bin 800 liraya verdik. Bunlar küçük buzağı ve kilo olarak 25-26 lira arasında değişiyor" dedi.

Bir diğer büyükbaş hayvan üreticisi Mahmut Özoğul ise, konu ile ilgili açıklamalarında, "Satışlar normal. Kurbanlık hayvanlarımız az çok para ediyor, diğer hayvanlar ise para etmiyor. 180 kiloluk bir hayvanın fiyatı 11 ile 12 bin lira arasında değişiyor. Sabah 6,5 gibi pazara geldik. Kurban Bayramı hareketliliği normal olarak var" dedi.

Üretici Sedat Uçak ise, "İşlerimiz durgun, danalar 11 ile 11 buçuk bin lira arasında geçiyor. 180 kiloluk bir mala 11 ile 11 buçuk lira istiyorlar. Yem pahalı, satış yapamadım bugün" diye konuştu.



