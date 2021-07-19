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Kurban Bayramı arefesinde hayvan pazarlarında sakinlik
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurban Bayramı arefesinde hayvan pazarlarında sakinlik

Kurban Bayramı arefesinde hayvan pazarlarında sakinlik

Küçükbaş hayvanlardan detay

Kurban Pazarı Allah Tatİl La Paz Hayvan 

-Besici Arif Erdoğan ile röportaj
-Besici Ahmet Pektaş ile röportaj
-Oğuzhan Şahin ile röportaj
-Büyükbaş hayvan detay

( KONYA ) KONYA

- Kurban Bayramına saatler kala Konya’daki hayvan pazarlarında sakinlik hakim olurken, pazarda satış yapmaya çalışan besiciler bu yıl işlerinin az olduğunu söyledi.

Kurban Bayramına saatler kalırken, vatandaşlar hazırlıklarını büyük oranda tamamladı. Konya’nın Karatay ilçesinde kurulan Canlı Hayvan Pazarındaki besiciler bayrama yaklaşık 4 gün kala pazarda yerini alırken, bu yıl beklenen hareketliliğin olmadığını belirtti.
Satıcılar farklı ilçelerden getirdikleri kurbanlıkların daha yarısından fazlasının satılamadığı ifade etti.
Kurban Bayramı öncesi yetiştirdiği küçükbaş hayvanları satmak için pazara getiren Arif Erdoğan, “Bu sene fazla umduğumuz satışlar olmadı. Vatandaşlar gelip fiyat sorup sorup gidiyor. Daha bir hayvan bile satamadım inşallah yarın gideceğiz. Fiyatlar ise bin 500’den başlıyor” dedi.
Besici Ahmet Pektaş ise “Kurban pazarındaki yıl yıl satışlarımız zayıfladı. Şu anda vatandaşlar kurban kesme yerine 700 veya 800 lira gibi bir ücret veriyor kurbanını bağışlıyor daha sonra da vatandaş tatil bölgesine giderek tatilini yapıyor. Bundan önceki pazarlardaki satışlarımız yok. Fiyatlar ise geçen yıla oranla yüzde 5'lik bir artış oldu bunun sebebi ise yem fiyatlarının artması” şeklinde ifade etti.
Pazarda küçükbaş hayvanlarını satmaya çalışan Oğuzhan Şahin ise “Geçen yıla göre kurban pazarınca canlı hayvan sayısı fazla insan sayısı az ama gelecekte ne olur onu bilmiyoruz inşallah iyi olur diye ümit ediyoruz. İnsanlar tatile gittiler geçen sene de pandemi vardı. Ama belki seneye güzel satışlarımız olur” şeklinde konuştu.

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