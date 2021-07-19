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Kurban Bayramı arefesinde canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurban Bayramı arefesinde canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı

Kurban Bayramı arefesinde canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı

Hayvan pazarından görüntü

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-Hayvanlardan görüntü
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( VAN -ÖZEL) VAN

- Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van’da, besiciler Kurban Bayramı arefesinde bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.Bölgede uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Van Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nın yolunu tuttu. Bu yıl canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar bin 250 ila bin 500 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ortalama 500 kilogram olan büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 13 bin 500 liradan alıcı buluyor. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla düştüğünün altını çizen besiciler, bu yıl ki Kurban Bayramı’ndan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.
Konuya ilişkin konuşan Nasri Korkunç isimli besici, vatandaş bu yıl fiyatları yüksek bulduğunu ancak geçen yıla oranla fiyatların düştüğünü belirtti.
Korkunç, şu an 18 bin TL’ye satışa sunduğu 700 kilogramlık büyükbaş hayvan için alıcı aradığını kaydetti.
Suat Tekin isimli bir diğer besici ise kurbanlık alınımının son güne bırakılmamasını isteyerek, fiyatların da geçen yıla göre hemen hemen aynı olduğunu söyledi.


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