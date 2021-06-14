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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuraklık ekmeklik buğdayı vurdu

Kuraklık ekmeklik buğdayı vurdu

Buğdaydan görüntü

Asad Irak 

-Biçerdöverle buğday hasadından görüntü
-Çiftçinin konuşması
-Buğdayı harmanlarken görüntü
-Buğday hasadından detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu buğday hasadında umduğunu bulamadı. Geçen yıl dönüm başı 500 kilogram ürün alan çiftçiler bu yıl kuraklık nedeniyle dönüm başı 100 kilogram almanın üzüntüsünü yaşadı.Siirtli çiftçilerin büyük emekler harcayarak ektikleri buğdaydan istedikleri rekolteyi alamamaları üreticileri zor durumda bıraktı. Bu yıl yetersiz yağışın sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük bir verim kaybı yaşandığını belirten çiftçilerden Kasım Alpnar, rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı emeklerinin heba olduğunu dile getirdi. Alpnar, "Kurtalan Konakpınar köyü muhtarıyım. Dededen çiftçiyim. Bu sene kuraklık nedeniyle hiç verim alamadık. Her sene 400 ile 500 kilogram dönüm başı verim veriyordu bu sene dönüm başı 100 kilogram veriyor. Başakların içi boş, tane yok içinde" dedi.

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