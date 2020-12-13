Küçük esnafın kıymeti pandemide ortaya çıktı

-Kuruyemiş esnafı telefonla sipariş detay

-Kuruyemiş esnafına gelen vatandaş detay

-Vatandaşla esnaf ile ilgili röportaj

-Esnafın paket siparişleri hazırlaması

-Esnaf Durmuş Ersin ile röportaj

-sokak ve cadde detayı

-Bakkal detayı

-Bakkal Aytaç Denk ile röportaj

-bakkal ve mahalle detay



( ADANA -ÖZEL)- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında küçük esnaf, vatandaşın kapısına kadar hizmet götürüyor- Bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi paket servis sistemi ile tek tek evlere sipariş yetiştiriyor ADANA



- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında küçük esnaf, vatandaşın kapısına kadar hizmet götürüyor. Mahallenin bakkalı, manavı, kasap ve kuruyemişçisi yeniden eski günlerine dönerken, paket servis sistemi ile tek tek evlere koşuyor.Adana’nın Kozan ilçesinde, Saimbeyli Caddesi'nde kuruyemiş ve mini market işletmeciliği yapan Durmuş Ersin, pandemi sürecinde vatandaşların küçük esnafa desteğinin ve ilgisinin arttığını ifade ederek, "8 yıldır esnafım. 8 yıldır kuruyemiş işi ile uğraşıyorum. Daha önceden paket servisimiz yoktu. Pandemi süreci insanlarımızı sıkıntıya sokuyor evden kimse dışarı çıkmıyor. Biz de evdeki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir dayanışma var. Büyük marketler bizim gibi değil. Büyük küçük demeden siparişleri evlere teslim ediyoruz, para karşılığı değil defterlere yazıyoruz. Esnaflarımızda zor günler geçiriyor ama vatandaşın bizi tercih etmesi bizi mutlu ediyor. Bir dayanışma içinde her istediklerini evlerine kadar teslim ediyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi esnafından Aytaç Denk ise bu dönemde organik ürünlere ilginin artığını belirterek, "İşlerimiz daha güzel oldu ve vatandaşlar ile diyalogumuz arttı. Karantinadaki vatandaşlarımıza hizmet götürdük 15 gün para almadık 15 gün sonra gelip ödeme yapıp dua ettiler, helallik istediler. Tekrar eskiye dönüyoruz. İnşallah eski günlerdeki gibi olacak. İşlerimiz iyi şükür ama marketlerde olmayan ürünleri organik yöresel ürünlere ilgi arttı. Hatay’dan, Elazığ’dan peynir getirtmeye başladık köy yumurtasına ilgi yoğun. Vatandaş esnaf el ele bu süreci atlatacağız” dedi.

Vatandaşlar bu süre zarfında yerel esnaftan çok büyük destek gördüklerini söylediler.



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