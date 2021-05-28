Kripto para yatırımcıları 'mortgage' mağdurları gibi olabilir

-Bilezik detay

-Salih Özman'ın konuşması



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun Kuyumcular Odası Başkanı ve Ekonomi Doktoru Salih Özman, kripto paraya yatırım yapan küçük yatırımcıların Amerika’daki mortgage krizindeki gibi tüm varlıklarını kaybedebilecekleri uyarısında bulundu. Bir dönem sürekli yükselen kripto para piyasası, son dönemde ise çalkantılı bir süreç yaşıyor. Türkiye’de de birçok mağduru bulunan kripto para piyasası üzerine açıklamalarda bulunan Salih Özman, her zaman en güvenli yatırımın güven liman olan altın olduğunu söyledi.



“Altın fiyatları kısa vadede düşmez” Altın fiyatlarının kısa vadede düşüş göstermeyeceğini iddia eden Başkan Salih Özman, “Pandemiyle birlikte altın fiyatları yükseldi. Bunun büyük sebebi de dünyadaki tüm merkez bankalarının para arzlarını genişletmeleri, kolay ulaşılabilen kredi imkanları, hibe destekleri ve ticaretten fazla kalan paranın güven liman olan altına yönelmesiydi. Altının ONS fiyatı 1900 dolar civarında. Çok uzun zamandır altının fiyatı bu eşiği geçemiyordu. Bu altın yatırımcıları için sevindirici bir haber. Altının seyri artık yukarı yönlü devam ediyor. Altın fiyatlarının kısa vadede düşmeyeceğine emin olup altın yatırımı yapabilirler” dedi.

“Sanal para dünyasında ortada bir para filan yok” Sanal para dünyasında ortada gerçek anlamda bir paranın olmadığını dile getiren Salih Özman, “Bitcoin ya da kripto paralar aslında para değil, varlık senedi. Ortada bir para filan yok. Bunların para olması için arkalarında bir siyasi otorite yani devlet olması lazım. Son dönemlerde zaten buna da bir değişiklik getirdiler. Bunlar bir varlık fonları diye söylenmeye başladı.

Ortada alıp sattığınız bir şey de yok. Bahsedilen miktarlar büyük olsa bile ortada dolaşan miktarlar küçük miktarlar. Kripto paralar üzerinde spekülatif hareketler çok küçük miktarlarda da yapılabiliyor. Çünkü alım satımı sınırlı. Vatandaşın risk iştahı bu ile ilgi göstermesine neden oluyor. Dünya genelinde çok önemli bir yatırımcı, ‘Şunu alın’ dediğinde bu MKB’de de oluyor. O kağıt yükseliyor. Burada da kripto para çok büyük yükseliş eğiliyor. Sığ bir pazar olduğu için küçük alımlarla yükselişler çok yüksek miktarları buluyor. Bu yükselişleri gören de sanal para piyasasına tekrar girmek istiyor” diye konuştu.

“Küçük yatırımcılar kripto paradan büyük zarar görebilir” Kripto para yatırımcılarının büyük zarar görebileceğine de değinen Özman, “Kripto paralar dünyada ve Türkiye’de hala çok büyük bir boşluktan istifade ediyor. Umuyoruz ki bu sanal paralara yatırım yapanlar da Çiftlik Bank hesabına dönüp, paraları çarçur olmasın. Çünkü ellerinde sadece bir kod var. Bunun ne kadar gerçek ne kadar sanal olduğunu bilmiyorsunuz. Alım satım yaptığınızı da bilmiyorsunuz. Çünkü siz o pazara girip elinize direkt emtia almıyorsunuz. Sadece bir tuş üzerinden aldım diyorsunuz. Buna da birileri aracılık yapıyor. İşte o aracılık yapan insanların herhangi bir kurala bağlı kalmadıkları taktirde istismar edilebilirsiniz. Bunların insanlara ciddi gelir getirmesi için tüm dünyada çok ciddi kanuni düzenlemeler gerekiyor. Amerika’da bir mortgage krizi çıkmıştı. Orada menkul kıymetlere bağlı kira kontratı senetlerinin elden ele değer kazanarak gitmesi durumu söz konusuydu. 100 bin dolarlık evin kontratlı kağıt değeri 1 milyon dolara çıkmıştı. Ama evi 90 bin dolara satamıyordunuz. Elinde kağıt dolaştıranlar o ev kağıdı için 1 milyon dolar para veriyordu. O dönem gerçek değerinin 20 katı fazlasına mortgage kağıtları toplanmaya başlamıştı. İnsanlar kar getiriyor diye bunlara yatırım yaptı. Daha sonrasında bir rüya sona erdi. Evlerin gerçek değerleri ortaya çıkmaya başlayınca bu kağıtlar çöktü ve çok büyük iflaslar başladı.

Şimdi de kripto paralarda 40-50-60 bin dolar deseler ne olacak? Hepsini elden satmaya çalışın bakalım satabiliyor musunuz? O kadar alıcısı var mı? Küçük miktarları alıp satanlar para kazandım diyor ama gerçekte büyük miktarları nakde çevirmeye başladığınızda sanal paraların bu değerde olup olmayacağını görülecek. Küçük yatırımcılar sanal yatırımlardan büyük zarar görebilir. Ellerindeki varlıkları sıfıra da düşebilir. Örnek olarak mortgage krizi Amerika’da birçok şirketi ve vatandaşı parasız bıraktı” şeklinde konuştu.

Samsun’da bugün itibarıyla altın fiyatları şu şekilde oluştu: Gram altın 516 TL, bilezik gramı 500 TL, çeyrek altın 845 TL, yarım altın 1690 TL. (ED-SLH-E)

