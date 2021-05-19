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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kovid-19 salgını döneminin ilk uluslararası turizm fuarı kısıtlı katılımla Madrid'de başladı

Kovid-19 salgını döneminin ilk uluslararası turizm fuarı kısıtlı katılımla Madrid'de başladı

- Fuardan genel görüntüler - Türkiye standından detaylar - Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar'ın açıklaması - Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar: - "Türkiye birçok alanda bir dünya devi ve turizm alanında da nasıl önemli bir aktör olduğumuzu Fitur'da bir kez daha göstermiş olduk"MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınından en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen turizm, son bir yıl içinde uluslararası katılımlı ilk fuarını İspanya 'nın başkenti Madrid'de yapıyor.Normal şartlarda her yıl ocak ayı sonunda yapılan ancak Kovid - 19'dan dolayı mayısa ertelenen Madrid Uluslararası Turizm Fuarı (Fitur) kısıtlı katılımla gerçekleşiyor.Geçen yıl 165 ülkenin geldiği Fitur'a bu yıl 55 ülke katılırken, sağlık önlemleri kapsamında stantların kapasitesi de yarı yarıya düşürüldü.Madrid'e gelen katılımcılara fuar alanına girmek için Kovid - 19 testi şartı getirilirken, sektöre ilişkin çok sayıda toplantının dışarıdan katılımlarla çevrim içi yapılacağı belirtildi.Salgının yarattığı seyahat kısıtlamalarından dolayı Fitur'u bu yıl daha çok iç turizm reklamı için kullanan İspanya , 2019'a göre 2020'de 70 milyon daha az yabancı turist almış ve geçen yılı 100 milyar avrodan fazla kayıpla kapatmıştı. - Türkiye "rövanş turizmine hazır"Fitur'da stant açan Türkiye de yaz sezonu öncesinde turizmdeki yüksek potansiyelini gösterdi.Türkiye'nin standını ziyaret eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye birçok alanda bir dünya devi ve turizm alanında da nasıl önemli bir aktör olduğumuzu Fitur'da bir kez daha göstermiş olduk. Çok profesyonel bir hazırlık ve katılımla buradayız. Şirketlerimizle birlikte etkin bir varlık sergiliyoruz. Bu çok önemli." dedi.
Kovid - 19'la birlikte "rövanş turizmi" diye yeni bir tabir çıktığını da aktaran Akçapar, "Hakikaten hepimiz bir an önce seyahat etmek ve turizme geri dönmek istiyoruz. Dünya böyle istiyor ve Türkiye bu rövanşta ne kadar hazır olduğunu burada ortaya koydu. Burası hem İspanya hem de Latin Amerika açısından fevkalade önemli bir fuar. Türkiye'nin buradaki katılımı gurur verici." şeklinde konuştu.
Bu yıl 41'incisi düzenlenen Fitur 23 Mayıs'ta sona erecek.

Koronavirüs Yabancı Turist Toplantı İspanya Uluslararası 

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