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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
KOSGEB desteğiyle açtığı mandırada doğal ürünler satıyor

KOSGEB desteğiyle açtığı mandırada doğal ürünler satıyor

İşyerinden detay görüntüler

Süt Ürünleri Kadın Girişimci Doğal Ürün Yerli Üretim Şehir İçi 

-İşletmecinin satışından görüntüler
-İşletmeci Refah Ergezen ile röportaj

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kadın girişimci KOSGEB desteğiyle açtığı mandırada, kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ve doğal ürünleri satıyor.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan destekle birlikte kadın işletmeci Refah Ergezen tarafından kurulan iş yerinde, ev hanımları tarafından hazırlanan turşu, biber kurusu, reçel, yoğurt, peynir, kaymaklı lokum gibi ürünler satışa sunuluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Refah Ergezen, KOSGEB desteğiyle açmış olduğu iş yerinde Ahlat’a ait birçok yöresel gıda ürünlerinin bulunduğunu ve oldukça rağbet gördüğünü belirterek, “Yaklaşık 8 aydır burayı işletiyorum. Burayı açmamda ki en büyük hedefim halkımıza doğal gıdayı kolay bir şekilde ulaştırabilmektir. Burada en önemlisi günlük doğal süt satıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 70’i kendi üretimimiz. Kaymak, tereyağı, peynir, yoğur gibi ürünleri evimizde hazırlıyoruz. Birçok ürünü ise ilçede ki kadınlardan alıyoruz. Buradaki hedefimiz Ahlat kadınının yaptıklarını paraya çevirerek onlara destek olmaktır. Hep birlikte bu konuda daha ileri aşamaları amaçlıyoruz” dedi.
“Hedefimiz insanımıza doğru gıdayı kolay şekilde ulaştırabilmek”-Mandırayı açmalarındaki en önemli hedeflerinden birinin insanlara doğru gıdayı kolay şekilde ulaştırabilmek ve yerli üretimde ki güveni sağlamak olduğunu ifade eden Ergezen, “Artık pandemi süreciyle birlikte doğal gıdaya çok önem vermek gerekiyor. Doğal gıdanın güvenirliğini sağlamak çok önemlidir. Süt ve süt ürünleri de hassas oluyor. Buradaki ürünleri doğal ve uygun fiyatlarla halkımıza ulaştırmış oluyoruz. Hedefimiz kendi bölgemizde, kendi kalkınmamıza katkı sunabilmek ve kadına destek olabilmektir. İş yerimizi KOSGEB desteğiyle açtık. Gerçekten bize büyük bir kan oldu. Onların desteği olmasaydı açamazdık. Kadının her işi yapabileceğini de aslında göstermeye çalışıyoruz ve birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da aldığımız siparişleri ülkenin her yerine kargoyla gönderebiliyoruz. Şuan için şehir içi ve şehir dışından talep oluyor. Bağışıklık sisteminin en önemli destekçilerinden birisi de süt ve süt ürünleridir. Vatandaşlarımız yoğurt, tereyağı kaymak, süt gibi ürünleri doğru yerden kolay bir şekilde temin edebiliyorlar. Bu da bizlere oldukça güzel geri dönüşler sağlıyor” şeklinde konuştu.

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