Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Korona virüsten ölen babasının vasiyetiyle aracını bağışladı

Korona virüsten ölen babasının vasiyetiyle aracını bağışladı

HASAN COŞKUN İLE RÖP.

Hastane Akalan Allah 

-BAĞIŞLANAN OTOMOBİL
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, korona virüsten hayatını kaybeden Recep Coşkun’un (81) ölmeden önce oğluna söylediği vasiyeti üzerine otomobili Türk Kızılay’a bağışlandı. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal mahallesi İpek sokakta yaşayan 81 yaşındaki Recep Coşkun’a geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle gittiği hastanede korona virüs teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine büyük oğlu Hasan Coşkun’u yanına çağırarak öldükten sonra otomobilini Türk Kızılay’ına bağışlamasını vasiyet etti. Recep Coşkun’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine oğlu Hasan Coşkun durumu Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı’ya söyleyerek babasının 2012 model aracını bağışladı. Kızılay'a bağışlanan otomobil üzerine Türk Kızılay'ı logoları yapıştırılarak kullanılmak üzere otoparka çekildi. Babasının isteği üzerine otomobili Kızılay’a bağışladıklarını söyleyen Hasan Coşkun, “Geçen sene babam korona virüse yakalandı. Kardeşimle beraber yanında refakat ediyorduk. Bu süreçte biz konuşurken babam kovid olduğunu anladı. Yaş olarak ben büyük olduğum için yanına çağırdı. Mal varlığını sözlü olarak paylaştırdı. En son aracı için ‘aracımı Kızılay’a bağışlayın’ dedi.
Biz de evlatları olarak onun emri doğrultusunda aracını Kızılay'a bağışladık. İnşallah o ara anneme, babama hayır olarak geri dönecektir. İnsanlığa, Bolu halkına, Kızılay’a hayırlı olur inşallah. İnsanların baba malı için birbirlerine kırılmaları doğru bir şey değil. Başkaları olsa satıp parasını yemeye çalışırlardı. Biz babamızın vasiyeti doğrultusunda aracı Kızılay’a bağışladık” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement