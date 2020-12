Korona virüs talepleri arttırdı, sahteleri ortaya çıktı

-İneklerden görüntü

( TRABZON -ÖZEL)- ‘Evdekal’ çağrılarına uyarak evde yemek yapmaya başlayan vatandaşlar tereyağı kullanımını arttırınca çok sayıda sahte ürün ucuz fiyatlarla satılmaya başladı- Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki:- “25 liradan tereyağı satılıyor; demek ki bunu üreten kişi sütü bedava alıyor öyle bir şey olamaz” TRABZON



- Korona virüs nedeniyle ‘Evdekal’ çağrılarına uyan vatandaşlar evde yemek, pasta, börek yapmaya yönelince tereyağına olan rağbet de arttı. Sofraların vazgeçilmezleri arasından yer alan tereyağına taleplerinin artmasıyla çok sayıda sahte ürün de ortaya çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ‘Evdekal’ çağrılarına uyan vatandaşlar lokantaların ve restoranların kapalı olması nedeniyle evde yemek ve pasta-börek yapmaya başladı.

Mutfakta hünerlerini sergileyen vatandaşlar yemeğin lezzetli olması için tereyağına yönlendi. Yemeğin ham maddesi olan tereyağına taleplerinin artmasıyla çok sayıda sahte ürün satılmaya başladı.

Tereyağı ile meşhur Trabzon’un Tonya ilçesinin adı kullanılarak değişik illerde üretilen tereyağları marketlerde fiyatlarının ucuz olması nedeniyle rağbet görürken, özellikle internet üzerinden kampanya yapılarak ve 3 kilogramı 75 TL gibi fiyatlardan satılan ürünlerinden uzak durulması gerektiği belirtildi. Tereyağı üreticileri, tereyağının ambalaj kısmındaki içindekiler kısmına bakılması ve bitkisel özlü olan tereyağlarının alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki, vatandaşların bilinçsiz bir şekilde tereyağ fiyatları nedeniyle sahte tereyağlarına yönelebileceğine dikkat çekti. Gerçek tereyağının en başlıca özelliği Gerçek tereyağını anlamanın en başlıca özelliğinin kokusu, tadı ve eritildiği zamanki köpürmesi olduğunu dile getiren Baki, “Doğal tereyağını nasıl anlarız? Kokusundan tadından, eritildiği zaman köpürmesinden bunlar en basit özellikleridir. Tereyağına margarin katıldığı için bu yağların fiyatı normalinden kat ve kat ucuza gelmiş oluyor. Maliyet hesabı yapıldığı zaman aldığımız aldığımız 100 kilo yağlı sütten 4-5 kilo tereyağı çıkıyor. Bu bölgenin florasından kaynaklanan ve hayvancılığın yapıldığı bu bölgede ineklerin yağ oranları diğer ineklere göre fazla olduğu için bu sütlerden elde edilen yağlar kendine has bir özelliğe sahiptir. Bu özellikten dolayı Türkiye’de tereyağ üzerine coğrafi işaret almış tek yer Tonya’dır. Raflarda herhangi bir isim adı altında mesela A Tonya, B Tonya veya Öz Tonya gibi bu şekilde alınan ürünler bize ait değildir. Vatandaşlardan alacakları ürünlerin içerik kısmına bakmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

“25 liradan tereyağı satılıyor; demek ki bunu üreten kişi sütü bedava alıyor” Pandemi sürecinde tereyağına rağbet olduğunun altını çizen Baki, “Vatandaşlar marketlerde veya satış noktalarında tereyağı üzerindeki indeksleri okumalarını rica ediyoruz. Bitkisel özlü veya yüzde 80 yağlı yazar. İçerisinde bitkisel yazıyorsa ondan uzak dursunlar. Onun içerisinde margarin türevleri vardır. Türkiye’de yüzde 82 yağ oranına sahip tek tereyağı Tonya tereyağıdır. Pandemi döneminde lokantaların kapalı olmasıyla beraber vatandaşlarımız evde yemek yapmak zorunda kaldılar. Yemeğin ham maddelerinden biri de tereyağıdır. Tereyağına özellikle bir rağbet var. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Tereyağını kaliteli olarak kullanmak lazım. Ucuza kaçarak sağlığınızdan olmayın. 25 liradan tereyağı satılıyor. Demek ki bunu üreten kişi sütü bedava alıyor. Öyle bir şey olamaz. Bir kilosu en az 45 liradan soğuk hava deposuna koyarsınız. Ondan sonra kar marjınız var. Bunu da ekleyerek marketlerin raflarını ulaşmasını sağlayacaksınız. Bizim katkısız bir şekilde yapabildiğimiz fiyat bu şekilde” diye konuştu.

“Bu tereyağının özelliği sadece Tonya’da üretilen sütlerden yapılmış olmasıdır” Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Tonya tereyağının coğrafi işaretli olduğu kaydederek “Ülkemizde terör yıllarca can aldı ama gıda terörünün ne kadar can aldığının hesabını kimse yapmıyor. Piyasada çok değişik maddelerden üretilmiş suni olarak üretildiği için gerçeğinden tat ve koku itibariyle ayırt edemeyeceğiniz çok çeşitli tereyağı ürünleri var. Tonya Tereyağı Osmanlı salnamelerinde yerini almış ve o günden beri saflığına, özelliğine bir hile karışmamış bozulmamış bir tereyağı. Tonya Tereyağı Türk Marka ve Patent Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesi bulunuyor. hiçbir tereyağı adı ne olursa olsun Tonya tereyağı olarak kabul edilmez. Bu tereyağının özelliği sadece Tonya’da üretilen sütlerden yapılmış olmasıdır. Başka bir yerden süt alarak gelip Tonya’da tereyağı yaparsanız bu olmaz” ifadelerini kullandı.



