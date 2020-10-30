Korona virüs akvaryum balığı ithalatını vurunca fiyatlar yüzde 100 arttı

--Kuşların görüntüsü

--Röportaj

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( KOCAELİ -ÖZEL)- İthalatta yaşanan sorunlar petshop fiyatlarına tavan yaptırdı- Virüs sürecinde eve kapananlar hobiye sarıldı ama alacak balık bulamadı KOCAELİ



- Korona virüs sebebi ile canlı hayvan ithalatı durması nedeniyle Türkiye’de akvaryum balıkları ve kafes kuşlarının fiyatlarını yüzde 100 arttı. Petshop işletmecileri, virüs sürecinde balık gelmemesi nedeni ile fiyatlardaki artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını balık akvaryumu satışlarını da etkiledi. Dünya genelinde korona virüsün yayılması sonrasında, Türkiye’de duran canlı hayvan ithalatı nedeniyle akvaryum balığı ve kafes kuşlarının ithalatı da durdu. Yerli üretim akvaryum balığı ve kafes kuşu üretiminin talebi karşılayamaması nedeniyle fiyatlarda büyük ölçüde artış meydana geldi. Temmuz ayına kadar devam eden ithalat engelinin kalkması sonrasında ise Türkiye’ye gelen balıkların küçük olması piyasanın olumsuz yönde etkilenmeye devam etmesine neden oldu. Kocaeli’de petshop işletmeciliği yapan Eren Başer ise Temmuz ayına kadar Türkiye’ye akvaryum balığı gelmediğini, daha sonraki süreçte de küçük balıkların gelmesi nedeniyle fiyatlarda artış olduğunu dile getirdi. Geçen yıla oranla akvaryum balığı fiyatları yüzde 100 arttı Kuş ve kabuklu canlıların da ithalatının durduğunu söyleyen Eren Başer, “Akvaryum balık ithalatı yapıyoruz. Temmuz ayından bu yana daha yeni ithalat açılmaya başladı.

Akvaryum ithalatını aracı firmalarla yapıyoruz. Bizim ülkemizde ithalat pandemiden dolayı Temmuz ayında açıldı. Avrupa’da Nisan ayında açıldı. Avrupa’da Nisan ayında açıldığından dolayı ilk büyük balıklar Avrupa’ya gitti küçük balıklar bize geldi. Fiyatları navlun ücretlerinden dolayı bir fahiş oldu. Geçen sene ile bu sene arasında hem balıkların boyları küçüldü hem fiyatları tam yüzde 100 arttı. Bunun en büyük nedeni uçuşların olmamasından kaynaklı. Ayrıca kabuklu ithalatımız ve salyangoz ithalatımız daha açılmadı talep var, açılmasını bekliyoruz. Pandemiden kaynaklı şu anda kuş ithalatı hala açılmadı. Bundan dolayı da iç piyasadaki üretim az olduğu için iç piyasanın fiyatları artmaya başladı.

Yerli üretici de fiyatları arttırdı ve fiyatlar bayağı yukarda fahiş fiyatlar olmaya başladı” dedi.

Evine kapanan akvaryum hobisine başladı Yetkililere seslenen Erhan Maşa, “Ben buradan yetkililere diyorum ki biran önce kuş ithalatını inşallah açarlar. Derneğimiz de bunun dilekçesini verdi, sonucunu bekliyoruz. Yakın zamanda açılmasını bekliyoruz. Balık satışları şuan normal seviyede. İlk zamanda pandemiden dolayı insanlar evlerine çekildiğinde balıklara ilgi bayağı yoğun oldu. Çünkü evlerinde zaman ayırdığı için en iyi yapılması gereken hobi balıktı. Pandemiden dolayı ithalat kapanınca ve balık bulamayınca iç piyasada belli başlı balıklar var. Bunların da fiyatı artınca insanlar bu sefer yavaş yavaş balık hobilerinden düşmeye başladı.

Şu anda orta seviyede diyebilirim. Ne yüksek ne alçak, orta düzeyde" diye konuştu.

Dolar kurundan fiyatlar yüzde 20 artacak Balık ithalatı hakkında bilgiler veren Başer, "Balık ithalatımızı genelde Singapur Tayland ve Endonezya arada bir de Çekya’dan yapıyoruz. Fiyatlar daha da yükselecek. Dolar kuru farkından dolayı şu anda balık fiyatları yükseldi. Geçen ay ithalatçımın yanındaydım. 7 lirayı baz alarak ithalat gerçekleşti. Şuanda dolar 8 bandında olduğu için tekrardan fiyatlara güncelleme gelecek o yüzden fiyatlar da yüzde 15 yüzde 20 bandında artacaktır” şeklinde konuştu.

(FK-MK



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