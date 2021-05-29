Korkmaz kardeşlerin azmi... Topraksız tarımla yılda 70 ton çilek üretecekler

-Seradan aktüel görüntüler

-Korkmaz ile röportaj



( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ



- Kayseri’de Salih-Batuhan Korkmaz kardeşler, kafe açmayı planladıkları 3 bin metrekarelik alanda topraksız tarımı tercih ederek yılda 70 ton çilek üretmeyi hedefliyorlar. Kayseri’de Salih-Batuhan Korkmaz kardeşler, Esenyurt Mahallesi’nde bulunan 3 bin metrekare alanda topraksız tarım ile çilek üretimine başladı.

İlk etapta 2 dönümü örtü serada, 1 dönümü de açık alanda 90 bin çilek fidesi ile üretime başlayan kardeşler, ilk senelerinde 70 ton çilek üretmeyi hedefliyor. Tarımın içinden gelen bir aile olduklarını söyleyen kardeşlerden Salih Korkmaz, “Tarımın içinden gelen bir aileyiz. Bunu sürekli yapmak istiyorduk. Çilek de lüks tüketimin ardında vazgeçilmez bir meyvesidir. Bu anlamda araştırmalarımız sonucunda çilek serasının Antalya ve Aydın gibi illerde olduğunu keşfettik ve oraları ziyaret ettik. Daha sonra bunu Kayseri’de yapmak istedik ve bunun araştırmasına başladık. Yurtdışında da yabancı danışmanlarımız ile konuştuk. Onların söylediği Türkiye’deki tabuyu yıkacak cinsteydi. Çileğin sıcak yerde değil, yüksek rakımlı yerlerde daha lezzetli ve daha aromalı olacağını söylediler. Bizde Kayseri’mizin simgesi olan Erciyes’in yüksek rakımından faydalanarak eteklerinde çilek yetiştirmek için ‘Bismillah’ dedik. 3 dönüm bir arazinin üzerine kurulu, 2 dönümü örtü altı sera, 1 dönümü açık olmak üzere 90 bin fidemiz var. İlk sezonumuzda 70 ton çilek üretimi hedefliyoruz” dedi.

Perakende satışa öncelik vermek istediklerini kaydeden Korkmaz, “Toptan satışlarımızda olacak. Burada çalışacak işçilerimiz, biz ve buradan mal alıp üzerine kar koyup satacak toptancılar da para kazanacak. Buradaki halcimizin Antalya’dan mal alıp gelirken ödediği komisyon ve nakliye ücretinden kurtulmasını sağlayacağız. Ekonomik olarak hedefimiz budur. Kayseri’ye böyle bir şey için ön vesile olduk. Bunun da devamının gelmesi için çalışıyoruz. Bu konuda da herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada hem dalından çileği toplatabiliyoruz hem de kendimiz toplayıp satabiliyoruz. Burada aile sıcaklığı içerisinde vatandaşımızın güvendiği malı almasını istiyoruz. Şuanda da çok güzel bir geri dönüş sağladık. İlk başlarda talep olmaz diye düşünüyorduk ama şuanda sipariş listemize yetişemiyoruz. Vatandaşın çok büyük ilgisi var” ifadelerini kullandı.

