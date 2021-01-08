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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya'da yetişiyor, 35 ülkeye ihraç ediliyor

Konya'da yetişiyor, 35 ülkeye ihraç ediliyor

drone görüntüleri

Fabrika Tarım Yurt Dışı Gıda Boyası Trisin 

-Havuçların tarlada kamyona doldurulması
-Havuçların fabrikadaki havuzda yıkanması
-Oğuzhan Sarıca'nın röportajı
-Laboratuvarda test yapılması
-Genel ve detay

( KONYA -DRONE)- Konya’nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havuç, özel bir konsantre fabrikasında işlenerek 35 ülkeye ihraç ediliyor KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havuç, özel bir konsantre fabrikasında işlenerek 35 ülkeye ihraç ediliyor. Pandemiye rağmen üretime ara vermeden devam edilen siyah havuç ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Özenle yetiştirilen havuç hasadının yapılmasının ardından Ereğli Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalara taşınarak burada geçtiği işlemlerin ardından konsantre olarak dünya ülkelerine gönderiliyor. Fabrikada ekonominin çarkları hızla dönerken ülke ekonomisine büyük girdi sağlanıyor. Fabrikanın satış ve pazarlamasında görevli olan Oğuzhan Sarıca, siyah havuç konsantresinin yüksek antioksidan içeriğiyle birlikte özellikle yurt dışında epey revaçta olan bir ürün olduğunu söyledi.

Doğal gıda boyası olarak daha çok kullanılmakta olup düşük bir oranla da olsa içecek endüstrisinde de kullanıldığını aktaran Sarıca, “Biz de bunun üretimini kendi arazilerimizden temin ettiğimiz hammaddeyle gerçekleştiriyoruz. Hasat sonrası ürünlerimizi ilk yıkamadan sonra araçlarla getiriyoruz. Ürünü yıkama havuzunda yıkayıp bütün yabancı maddelerden özellikle otundan, taşından ayırdıktan sonra seçme bandında uygun olanları seçip, suyunu sıkıp konsantre haline getiriyoruz” dedi.
35 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Sarıca, “Bunun yanında Türkiye’de de yeni yeni moda olmaya başladı.
Yurt içinde özellikle son günlerde duymakta olduğumuz mor ekmek ya da mor baklava tarzında ürünlerde de siyah havuç renklendirici olarak kullanılıyor. Biz tabi daha çok ihracata yönelik olduğu için yerli firmaları desteklemek amaçlı tedarikte bulunuyoruz. Her sene hem kapasitemizi, ekim miktarımızı hem de sevkiyat kapasitesini geliştirmek durumundayız. Özellikle de bu yıl talebin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha arttığını görebiliriz” diye konuştu.

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