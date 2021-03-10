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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı

KONYA - 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı

- Sertifikalı yerli mercimek tohumu dağıtım programı - Programın düzenlendiği alan - Katılımcılar - Sertifikaların çiftçilere dağıtılması - Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin Karadeniz ile röportaj - Tohumların çiftçilere dağıtılması Konya 'da 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldıKONYA (AA) - Konya 'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 75 hibeli 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı.Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin Karadeniz, Kulu'da düzenlenen dağıtım törende, Bitkisel Üretimi Geliştirmesi Projesi’nin Bakanlığın 2021 yılı yatırım programında yer aldığını söyledi.

Projede ülke ihtiyaçlarına cevap verecek miktarda ve kalitede ürünün istenilen yer ve zamanda pazara sunulabilmesinin amaçlandığını aktaran Karadeniz, çalışmanın üretim faktörlerinin etkin kullanılmasını sağlayacağını dile getirdi.Karadeniz, ilgili proje kapsamında 4 milyon 750 bin liralık bütçe ile Mercimek, Kuru Fasulye, Arpa ve Yulaf Üretiminin Geliştirilmesi Projelerinin yürütüleceğini dile getirdi.Nadas alanlarının değerlendirilmesi, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması için mercimek üretiminin önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, şöyle konuştu:"Arz açığının azaltılması, toprak yapısının düzeltilmesi için 'Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' il müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bugün eş zamanlı Kulu'nun yanı sıra Cihanbeyli, Kadınhanı, ,Sarayönü ve Hüyük ilçelerimizde sertifikalı mercimek tohumu dağıtımları yapıldı. Bugün, yüzde 25'i çiftçi, yüzde 75’i Bakanlık katkılı 1 milyon 968 bin 500 lira bütçeli 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu tohum ile 20 bin dekarda ekim yapılacak."Konuşmaların ardından sertifikalı mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı.Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Konya İl Tarım ve Orman Müdür vekili Esat Altuntaş ve çiftçiler katıldı.

Lyon 

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