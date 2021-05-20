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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'

KOCAELİ - Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'

KOCAELİ - Varank: "Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Dua edilmesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın temel atma törenini gerçekleştirilmesi - Temal atma anıKOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.
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Araştırma Merkezi Temel Atma Töreni 

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