KOCAELİ - Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
KOCAELİ - Varank: "Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Dua edilmesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın temel atma törenini gerçekleştirilmesi - Temal atma anıKOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. (4)
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