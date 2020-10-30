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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kivi üreticileri hasada hazırlanıyor

Kivi üreticileri hasada hazırlanıyor

Kivi bahçeleri genel görünüm detay

Asad Allah Şiddetli Rüzgar 

-Kivi meyvesi dalında detay
-Üreticinin kivi bahçesinde meyveleri bakması detay
-Adem köroğlu röp.

( ORDU -ÖZEL) ORDU

- Ordu'da fındıktan sonra en önemli gelir kaynağı olan kivide üreticiler hasada hazırlanıyor.Bu yıl yaşanan kurak nedeniyle kivi üreticileri ürünü yetiştirmekte zorlansa da kaliteli kiviler şimdiden dalında alıcısını bekliyor.Kabadüz ilçesinde kivi üreticilerinden Adem Köroğlu, kuraklık ve bahar döneminde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle kivi üreticileri için zor bir yılın olduğunu söyledi.

Tüm zorluklara karşın kaliteli ürünleri yetiştirdiklerini dile getiren Köroğlu, “Bu yıl diğer yıllara kıyasla zor bir yıl oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle kiviler çok suya ihtiyaç duydu. Normal yıllarda bahçelerimize gösterdiğimiz emeğin iki katını gösterdik. Çok şükür kaliteli kivileri yetiştirmeyi başardık. İnşallah önümüzdeki günler içinde kiviyi toplamaya başlayacağız” dedi.
Köroğlu, açıklanan fiyatın kendilerini mutlu ettiğini, kiviyi satmakta ise kesinlikle sorun yaşamadıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan, Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, birinci kalite kivinin 6 TL’den alınacağını açıklamıştı.
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