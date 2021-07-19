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Kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü

Kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü

Gündüz çarşı merkezinde detaylar

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-İşyerlerinde alışveriş detayları
-Gece çarşı merkezinden detaylar
-Röportaj
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde çarşı ve pazarda son gün hazırlığı yoğun bir şekilde sürerken, esnafın yüzü bayram bereketiyle güldü.Şırnak’ın Silopi ilçesinde Covid-19 ve virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla iş yapamayan esnafın yüzü Kurban Bayramı’nın bereketiyle güldü. Sıcaklığın 42 dereceyi bulduğu Silopi’de bayram alışverişi gündüz pek tercih edilmezken, akşamları ise yoğunluk gece yarısına kadar sürüyor. Uzun bir aradan sonra kısıtlamasız Kurban Bayramına kavuşacak olan halk bayram hazırlığı için gıda, manav, giyim, meşrubat ve zücaciye esnafına akın ediyor.Halktan kimileri bayram alışverişinden memnun olduğunu belirtirken kimileri de alım gücünün düştüğünü belirterek alışveriş yapmakta zorlandığını belirtiyor. İlçede bayram telaşının sürdürdüğünü belirten Hamza Öztürk, meşrubat ve bayramlık elbise almak için çarşıya geldiğini söyledi.

Salgınla beraber kısıtlamasız bir bayram geçireceklerini anımsatan Öztürk, salgınla beraber akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığını ve bayramın toplumsal dayanışma ruhuyla bu zayıflığı onarmak için büyük fırsat olduğunu ifade etti.

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