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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamada evlere servisle vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyorlar

Kısıtlamada evlere servisle vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyorlar

Paket servisinin hazırlanması

Hastalık Kutlay Kötülük Yeni Yıl Motorize Ekip 

-Paketin kurye ile gidişi
-Yılmaz Elaldı konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır ve İstanbul’da faaliyet yürüten Hacıbaba Pastaneleri, tüm yurtta uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında müşterilerine 'evlere servis' hizmeti sunmaya devam ediyor. Diyarbakır ve İstanbul’da faaliyet yürüten Hacıbaba Pastaneleri, perşembe günü saat 21.00'da başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam edecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında müşterilere evlere servis hizmeti sunuyor. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, tüm yurtta uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca pandemi tedbirlerini en üst seviyede alarak evlere güvenle paket servisi hizmeti verdiklerini söyledi.

Hijyeni en üst seviyede tuttuklarını kaydeden Elaldı, “Pandemi sebebiyle zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte insanların evde mağdur edilmemesi noktasında motorize ekiplerimiz vatandaşların siparişlerini evlerine kadar götürüp onlara teslim ediyor. Hijyen tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkararak hizmet veriyoruz. Personelimiz, ürünlerimiz ve iş yerlerimiz açısından da hijyen konularına son derece dikkat ediyoruz" dedi.
Müşterilerinin yeni yılını kutlayan Elaldı, "Yeni yıl dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında insanlarımızın bizleri tercih etmesinden kaynaklı büyük bir mutluluk duyduk. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, yeni yılın hastalıklardan ve bütün kötülüklerden kurtulma yılı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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