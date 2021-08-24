Kırtasiyeciler yüz yüze eğitim dönemi öncesi hazırlıklarını tamamladı

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( İSTANBUL ) -- ''Kırtasiye ürünleri alırken merdiven altı yerlerden kaçının'' İSTANBUL



- İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, kırtasiye ürünlerini alırken çocukların sağlığı açısından bilindik, güvenilir kırtasiyelerden alışveriş yapılmasını önerdi. Tekçe, ayrıca okula başlayacak öğrencilerin kırtasiye masrafı için ortalama 250-400 liranın gözden çıkarılması gerektiğini söyledi.



6 Eylül itibariyle okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. Kırtasiyeciler de yeni eğitim - öğretim dönemi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kırtasiye ürünleri alırken ürünlerin kalitesi ve fiyatı veliler için önemli bir krater olarak görülüyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, velilere önemli uyarılarda bulundu. Velilerin okul alışverişi yaparken bilinçli davranması gerektiğini de vurgulayan Yavuz Tekçe, ''Vatandaşlarımız okul alışverişi konusunda biraz bilinçsiz davranıyor. Öğretmenlerin verdiği listeye göre alışveriş yapmak gerekiyor. Öğrenciler geçen seneden kalan ürünlerini de kullanabilir. Velilerin bu şekilde tasarruf etmeleri gerekiyor'' diye konuştu.

Velilere önerilerde de bulunan Tekçe, ''Güvenli satış noktalarından alışveriş yapılması gerekiyor. Veliler şu hususlara dikkat etmesi gerekir: İthalatçı ve imalatçı firmanın açık adresi ve TSE, CE belgelerinin olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmezsek çocukların sağlığıyla oynamış oluruz. Velilerimiz merdiven altı ürünlerden kaçınmalıdır'' şeklinde konuştu.

''Ortalama kırtasiye masrafı 250 - 400 lira'' Tekçe, sözlerine şöyle devam etti: ''Kırtasiye ürünlerine zam geldi ancak zincir marketlerden daha ucuza ürün satmayı taahhüt ediyoruz. Zam yapıldı ancak bizim de borçlarımızı ödememiz gerekiyor. Minimum kar ile ürün satacağız. İlkokul öğrencisinin çanta dahil masrafı 250 lirayken, ortaokul öğrencisinin ortalama 350 lira ve lise seviyesindeki bir öğrencinin masrafı da 400 lira civarında olduğunu söyleyebiliriz. Velilerin 250 - 400 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.'' Pandemi döneminin kırtasiyecilere etkisiyle ilgili konuşan Tekçe, ''Tüm sektörleri etkileyen pandemi, küçük esnafı da etkiledi. Bunların başında okulların kapalı olması oldukça etkili oldu. Esnaf devletimizin vermiş olduğu desteklerden faydalandı. 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlanacak olmasından dolayı esnafımız oldukça mutlu. Stoklarımız da bulunuyor. Veli ve öğrencilerimize güzel hizmet edebilmek için hazırlıklarımızı tamamladık'' dedi.

(MRT-AG-E)

