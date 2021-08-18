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Kırtasiyeci esnafı okulların açılmasını bekliyor
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırtasiyeci esnafı okulların açılmasını bekliyor

Kırtasiyeci esnafı okulların açılmasını bekliyor

Kırtasiye esnafı.

Öğretmenler Öğretmen Kırtasiye Malzemesi Öğrenciler Yüz Yüze 

-Vatandaşlar.
-Esnafların açıklaması.
-Detaylar.

( KÜTAHYA ) -- Bakan Özer’in yüz yüze eğitimi açıklaması kırtasiyecilerde sevinçle karşılandı KÜTAHYA

- Pandemi döneminde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından okul araç ve gereçlerine olan ilgi azalması ile zor günler geçiren kırtasiyeci esnafı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklamasını sevinçle karşıladı. Bakan Özer’in yüz yüze eğitimin başlayacağı müjdesini vermesinin ardından kırtasiyelerde okulların açılacağı günü bekliyor. Öğrenciler için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve ürün yelpazesini genişlettiklerini söyleyen kırtasiye işletmecisi Zeynep Yayla, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Yayla, “Gelen haberden sonra biz çok sevindik. Biz yaklaşık 1 buçuk, 2 senedir okulların kapanmasından dolayı işlerimiz durma noktasına gelmişti, ekonomik açıdan biz esnaflar çok sıkıntı yaşamıştık. Milli eğitim bakanımızın açıklamasının ardından bizlerde hazırlıklarımıza başladık ve eksiklerimizi tamamladık ve heyecanla okulların açılmasını öğrencilerin gelmesini bekliyoruz. İlk okul, orta okul ve lise grubu olarak kalem, silgi, defter ve okul temel malzemeleri farklılık gösterebiliyor. Fiyatlarımız son 2 senedir piyasanın durağan olmasından dolayı bizim elimde ki ürünler halen satışta. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçtiğimiz senelere göre aynı fiyatlarımız sabit kaldı. Bir öğrencinin kırtasiye malzemesi öğretmenlerin istediği, okulların talep ettiği kalite ve markaya değişiklik gösterse de liste olarak baz aldığımızda ise 100 liradan başlıyor 300 liraya kadar çıkabiliyor. Ancak temel okul malzemelerini dikkate aldığımızda bir öğrencinin masrafı 200 lirayı bulmuyor” dedi.
(HCA-EFE-)
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