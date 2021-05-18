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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi

KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi

KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yazısı - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'ün konuşması - Kırşehir Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu'nun konuşmasıKIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması esnafı mutlu etti. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, tam kapanma sürecinden sonra esnafa yapılan destekten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.Daha önce de destekler yapıldığını ve devamını beklediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:"Bu müjde için Allah razı olsun. Şahsım ve teşkilatım adına sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafa değer verdiğini gördük. 15 - 16 aydır kapalı olan yerler için 5 bin lira verdiler. Diğer esnaf için 3 bin lira. Bunun devamının gelmesi lazım. Yeni müjdeler bekliyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz." Kırşehir Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu da açıklanan desteğin esnaf ve sanatkarın ayakta kalması için yapıldığını ve takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Koronavirüs 

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