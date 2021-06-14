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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kiraz üreticisi pazar için destek bekliyor

Kiraz üreticisi pazar için destek bekliyor

Mahalleden genel görüntü

Lyon 

-üreticilerin bahçede inceleme yapması
-Üretici Zekin Turan ile röportaj

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nde kiraz üreten çiftçiler, geçen yıl pandemi sebebiyle yaşanan pazar sıkıntısına bu yıl tedbir alınmasını bekliyor. Pandemi sebebiyle ürünlerinin ihraç edilemediğini, otellerin de kapalı olması sebebiyle pazarlamada sıkıntı yaşadıklarını dile getiren üreticiler , geçen yıl ki duruma düşmemek için destek bekliyor. Yıllık 100 ton Ziraat 900 ve Napolyon cinsi kiraz üretilen Altınyaka’da kiraz üreticisi olan Mali Müşavir Zeki Turan; “Kirazlarımız ihracata uygun ürünler. Bugünlerde henüz aroması oluşmadı ama 15 güne kadar her yönüyle gelişmiş olacaktır. Altınyaka Mahallesi rakım yüksekliği ile kiraz yetiştirmeye uygun bir yapıya sahiptir iklim yönünden. Aroma, tadı ve kalitesiyle ihracata uygun kiraz yetiştirilmektedir. Geçen yıl pandemiden dolayı bazı sıkıntılarımız oldu ama bu yıl böyle bir sıkıntı yaşamamak için ihracata uygun işlemlerin daha kolay yapılabilmesi için yetkilerin de yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.

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